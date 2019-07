Ghana-Tunisia: dove vederla in tv e streaming

Ghana e Tunisia si affrontano negli ottavi di finale della Coppa d'Africa: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

La Coppa d'Africa sta entrando nel vivo con la fase ad eliminazione diretta, che è sicuramente anche quella più eccitante. Per l'ultimo degli ottavi di finale, l'una contro l'altra si ritrovano il e la . La vincente, sfiderà il Madagascar ai quarti.

Il Ghana ha concluso la prima fase della Coppa d'Africa concludendo il proprio girone (gruppo F) al primo posto (pari punti con il Camerun). Pareggio contro il Benin e contro il Camerun, vittoria per 2-0 contro la Guinea.

La Tunisia è approdata agli ottavi di finale della competizione grazie a tre pareggi: 1-1 contro Angola e Mali (con il Mali che ha concluso al primo posto il girone con 7 punti), 0-0 contro la Mauritania.

Tutto su Ghana-Tunisia: dalle formazioni a dove guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

GHANA-TUNISIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Ghana-Tunisia DATA 8 luglio 2019, 21.00 DOVE Suez Stadium, Suez ARBITRO Gomes ( ) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO GHANA-TUNISIA

L'ottavo di finale della Coppa d'Africa tra Ghana e Tunisia si giocherà lunedì 8 luglio alle ore 21. Lo scenario sarà quello del Suez Stadium di Suez.

Come tutta la Coppa d'Africa, anche la sfida tra Ghana e Tunisia sarà un'esclusiva di DAZN. Per seguire la partita in bisognerà avere una moderna smart tv, che supporti l'app di DAZN, oppure bisognerà collegare il dispositivo a un decoder Sky Q, a una console PlayStation 4 o Xbox One. Metodi alternativi sono la visione tramite Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Per guardare Ghana-Tunisia in , come sempre, il metodo è molto più semplice: basterà scaricare l'app di DAZN su smartphone o su tablet. In alternativa, da computer, basterà collegarsi al sito della piattaforma.

GHANA (4-4-2): Ofori; Yiadom, Boye, Aidoo, Baba; S. Owusu, Wakaso, Thomas, Asamoah; A. Ayew, J. Ayew.

TUNISIA (4-3-3): Hassen; Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi; Chaaleli, Skhiri, Aouadhi; Msakni, Khazri, Sliti.