Genoa a Thiago Motta: come potrebbe giocare

Thiago Motta ad un passo dalla panchina del Genoa: nel suo 4-3-3 Pandev può tornare protagonista, indimenticabile la provocazione del '2-7-2'.

Il si appresta a cambiare registro. Via Andreazzoli, dentro Thiago Motta: questo il ribaltone deciso da Preziosi, che ha scelto di affidare la panchina all'ex centrocampista di e appunto Grifone.

Segui live Genoa-Brescia su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Motta, nelle giovanili del , ha impostato l'Under 19 secondo un 4-3-3: questo il modulo in cui crede l'italo-brasiliano e nel quale alcuni elementi potrebbero essere rispolverati e diventare protagonisti.

Tra loro Goran Pandev, penalizzato dal 3-5-2 di Andreazzoli che in questo avvio di stagione ha puntato sul tandem Kouamè-Pinamonti. Macedone e Sanabria indietro nelle gerarchie dunque, ma con l'arrivo di Thiago Motta il Genoa potrebbe cambiar volto e interpreti.

Tra i pali Ionit Radu rimane una certezza, così come Zapata e Romero a guidare la difesa. Sugli esterni bassi, Ghiglione si candida per una maglia ma l'impiego di Biraschi garantirebbe maggior copertura; a sinistra, in attesa del rientro di capitan Criscito il nome caldo è quello di Barreca.

A centrocampo Radovanovic non si tocca, così come Schone e Lerager: nel settore nevralgico, le pedine non dovrebbero variare rispetto all'attuale gestione. Occhio però a Saponara, che reclama spazio e potrebbe trovarlo nei panni di mezzala.

Davanti, come detto, Pandev spera di ottenere un posto nel tridente dove Kouamè appare inamovibile e Pinamonti rappresenta per caratteristiche il centravanti ideale. Anche se Sanabria potrebbe non essere troppo d'accordo e mordere il freno.

Genoa di Thiago Motta verso il 4-3-3 dunque, ma come dimenticare la provocazione avanzata dall'ex centrocampista in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport': argomento, un 2-7-2 tutto da leggere.

"Per me la squadra si può leggere anche partendo dalla fascia destra arrivando alla sinistra: che ne dice se giochiamo con il 2-7-2? Siamo in 12? No, io il portiere lo conto in quei 7 in mezzo al campo. Per me l’attaccante è il primo difensore e il portiere il primo attaccante".

In attesa che il ribaltone in panchina diventi ufficiale, il nuovo corso può già essere ipotizzato: Andreazzoli ai saluti, il Genoa sta per passare a Motta.