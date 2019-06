Genoa, Preziosi annuncia: "Divorzio con Prandelli, mi piace Andreazzoli"

Una stagione travagliata conclusa con una sofferta salvezza, ora il riparte con grandi novità. Il presidente Enrico Preziosi svela quella che sembra essere una vera e propria rivoluzione, sia in panchina che sul piano dirigenziale.

Intervenuto al termine dell'Assemblea di Lega, il patron rossoblù ha confermato l'addio a Cesare Prandelli:

" Si va verso un divorzio? Sì, forse anche per lui ... Credo che raggiungeremo un accordo di reciproca soddisfazione. Andreazzoli è uno di quegli allenatori che mi piacciono, è vincolato da un contratto, siamo in attesa di alcune cose che dovrebbero avere sviluppi abbastanza veloci".

Accordo raggiunto invece con Capozucca, Preziosi rivela la fumata bianca con il dirigente:

"Sicuramente abbiamo già raggiunto un accordo, verrà a darci una mano quest'anno. Poi le cose andranno in una certa direzione, faremo un percorso insieme".

Il club resta però in vendita, Preziosi non vuole continuare alla guida della squadra:

"L'ho già detto altre volte, il Genoa è in vendita. Lascio molto volentieri se arrivano offerte serie. Se non arriva niente qualcuno dovrà fare ciò che è giusto per una società, anche contro l'opinione dei tifosi. Fino a prova contraria questa è una società con un solo azionista, dovrà decidere io".