Genoa-Milan, le formazioni ufficiali: Pandev e Borini titolari

Il Genoa schiera Rolon e Veloso a centrocampo, non c'è Piatek. Milan con il nuovo arrivato Paquetá e Calhanoglu, Cutrone centravanti.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Milan:

GENOA (4-4-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso, Bessa; Pandev, Kouamé.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini.

Salvezza e Champions in palio a Marassi, ma sopratutto calciomercato. Piatek a meno di sorprese vestirà la maglia del Milan, ma non sarebbe comunque potuto scendere in campo in quanto squalificato: il Genoa si affida al suo sosituto designato, il Diavolo lo attende a braccia aperte.

Senza Piatek, in attesa di altri possibili acquisti in attacco, Prandelli schiera Pandev nel 4-4-2 insieme a Kouame, altro nome continuamente nel calderone di mercato ma che almeno fino all'estate resterà al Genoa. Bessa e Lazovic esterni di centrocampo, con Rolon e Veloso in mezzo.

Davanti al giovane Radu, tra i pali, ci saranno Birashi, Romero, Criscito e sopratutto Zukanovic, anch'esso dato come partente negli ultimi giorni. Fuori Favilli.

Il Milan risponde con il 4-3-3, in cui Cutrone è la prima punta: a supportare il giovane attaccante italiano ci sono Suso e Borini. Il nuovo arrivato Paquetà esordisce con i rossoneri in campionato dopo aver giocato la Supercoppa, insieme a lui gli habituè Calhanoglu e Bakayoko.

Abate e Rodriguez sono gli esterni, in porta Donnarumma è coperto da Musacchio e Zapata.