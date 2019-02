Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali: Immobile dal 1'

La Lazio recupera Immobile, che in avanti farà coppia con Correa. Panchina per Caicedo. Genoa col duo d'attacco Kouamè-Sanabria.

Le formazioni ufficiali:

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon, Lazovic; Kouame, Sanabria.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Badelj, Cataldi, Lulic; Correa; Immobile.

Inzaghi in extremis riesce a recuperare Immobile, che in avanti farà coppia con Correa (panchina per Caicedo). A centrocampo Romulo, Badelj e Cataldi come interni, Marusic e Lulic a spingere sulle fasce.

Difesa a tre con Patric, Acerbi e Radu davanti a Strakosha.

Prandelli sceglie il 4-4-2, davanti Sanabria con Kouamè. A centrocampo in mediana Radovanovic e Rolon, sugli esterni Lerager e Lazovic.

Davanti a Radu troviamo Biraschi e Criscito terzini, Romero e Zukakovic al centro della difesa.