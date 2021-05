Gattuso alla Fiorentina, c'è l'annuncio: è il nuovo tecnico viola

Esonerato dal Napoli, Gattuso riparte immediatamente come allenatore della Fiorentina: sostituisce Iachini, che aveva salutato qualche giorno fa.

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo l'addio di Iachini ai viola prima del termine del campionato e l'esonero del mister calabrese in quel di Napoli, la società toscana ha annunciato l'arrivo del nuovo allenatore per la stagione 2021/2022.

Sui propri canali ufficiali, la Fiorentina ha confermato l'arrivo di Gattuso in panchina dopo le voci delle ultime ore: per la nuova guida dei toscani corsa a due tra l'ex Napoli e Fonseca, ma alla fine è il mister di Corigliano Calabro a diventare il nuovo allenatore.

Gattuso guiderà la Fiorentina dal 1 luglio 2021, come annunciato dal presidente viola Rocco Commisso. La panchina viola è di fatto la terza in Serie A, dopo quelle di Milan e ovviamente Napoli. In carriera però, anche Pisa (prima in C) e Palermo in B, nonchè l'OFI Creta in Grecia e il Sion in Svizzera.

L'annuncio della Fiorentina arriva poche ore dopo il saluto di Gattuso ai tifosi del Napoli: tramite il sito azzurro, l 'ormai ex tecnico dei partenopei aveva ringraziato tutta la piazza e il presidente Aurelio De Laurentiis, che la scorsa domenica aveva annunciato l'addio del mister in seguito al quinto posto e alla mancata Champions League raggiunta.

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, attraverso il sito ufficiale del club gigliato, ha espresso la sua soddisfazione per il buon esito della trattativa.

“Sono molto felice di poter annunciare a tutto il popolo viola che Gennaro Gattuso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Sono convinto che Gattuso, tecnico giovane, ma già con una grande esperienza, ci aiuterà nella nostra crescita e che la sua storia professionale e umana rappresentino per il club una garanzia importante di determinazione, competenza e voglia di vincere. Ci tengo a ringraziare anche la Dirigenza per il loro lavoro di squadra e l'impegno profuso che hanno permesso, a soli pochi giorni dalla fine della stagione, di riuscire a portare avanti e concludere una trattativa così importante per il futuro del nostro Club”.

Con Rino Gattuso, Commisso spera di poter riportare la Fiorentina in Europa dopo anni: le ultime stagioni sono state del resto negative, con la salvezza ottenuta nelle ultime giornate. Nel 2016 l'ultima qualificazione in Europa League, mentre la Champions manca oramai dal 2009.

Poco prima dell'annuncio ufficiale, la Fiorentina aveva creato suspence sui social pubblicando la foto della Coppa del Mondo (vinta da Gattuso nel 2006), insieme al numero 8 che ha caratterizzato Rino durante la sua carriera e il viola tutto attorno alla sala sampa in cui il nuovo tecnico si siederà prossimamente, in qualità di allenatore del club toscano.