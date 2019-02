Frosinone-Roma, spazio per Perotti: primo gettone del 2019

Diego Perotti pronto ad esordire nel 2019 in Frosinone-Roma: l'ultima fatica risale al 29 dicembre nel 3-1 rifilato al Sassuolo.

Una stagione travagliata dal punto di vista degli infortuni, iniziata male e proseguita peggio: Diego Perotti non può di certo dirsi soddisfatto di quanto fatto finora, appena una rete (un calcio di rigore) su un totale di cinque apparizioni stagionali.

Ruolino in netta controtendenza rispetto a quelle delle annate passate, quando l'argentino era uno dei punti di forza inamovibili per la Roma di Eusebio Di Francesco, costretto a fare di necessità virtù schierando al suo posto El Shaarawy, peraltro con ottimi risultati.

Il calvario dell'ex Genoa sembra essere giunto finalmente al termine: risolto il problema al polpaccio, dovrebbe essere lui a scendere in campo dal primo minuto a Frosinone sulla fascia sinistra dell'attacco giallorosso. Liberazione dopo quasi un mese dall'ultima apparizione.

'Il Faraone' potrebbe invece spuntarla su Kluivert per la fascia destra, mentre al centro della trequarti Lorenzo Pellegrini dovrebbe avere la meglio su Pastore. Zaniolo verso la panchina: essendo diffidato, l'obiettivo di Di Francesco è preservarlo per il derby con la Lazio in programma la prossima settimana.

De Rossi e Nzonzi in mediana, Santon favorito su Florenzi nel ruolo di terzino destro. Possibile riposo per Manolas e conseguente spazio per Juan Jesus al fianco di Fazio.

Frosinone con Ciano e Pinamonti punte, ballottaggio a centrocampo tra Maiello e Viviani con il primo in vantaggio.

Queste le probabili formazioni di Frosinone-Roma:

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; El Shaarawy, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko.