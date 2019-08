Friburgo-Cagliari: dove vederla in tv e streaming

Il Cagliari di Maran sfida i tedeschi del Friburgo in una doppia amichevole: tutto sulle gare, dalle formazioni a dove vederle in tv e streaming.

Secondo impegno internazionale del precampionato per il di Maran, che dopo il pareggio per 1-1 alla Sardegna Arena contro il di Marcelo Bielsa, vola in per sfidare il di Christian Streich, formazione che milita nella tedesca.

Le due squadre si confronteranno due volte nel giro di poche ore in un doppio impegno amichevole ravvicinato, e molto probabilmente dunque i due allenatori potranno dare spazio a tutti i componenti delle due rose. Per i rossoblù isolani, in vista della prima gara ufficiale di Coppa che li vedrà scendere in campo dopo Ferragosto nel 3° Turno eliminatorio del torneo, prosegue pertanto la marcia di avvicinamento alla stagione ufficiale.

Il Cagliari, che aspetta novità importanti dal calciomercato nei prossimi giorni, è finora imbattuto in questo precampionato, avendo collezionato 3 vittorie contro una Rappresentativa locale, il Real Vicenza e il , e due pareggi con FeralpiSalò e Leeds, ma affronta un avversario molto più avanti nella preparazione, visto che il massimo campionato tedesco partirà subito dopo Ferragosto, con una settimana di anticipo sulla .

In questa pagina tutte le informazioni sull'amichevole Friburgo-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FRIBURGO-CAGLIARI: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Friburgo-Cagliari DATA 3 agosto 2019, 14.30 e 17.00 DOVE Schwarzwald-Stadion, Friburgo TV - STREAMING Pagina Facebook Cagliari Calcio

ORARIO FRIBURGO-CAGLIARI

Le due amichevoli Friburgo-Cagliari si disputeranno rispettivamente alle ore 14.30 e alle ore 17.00, entrambe al Schwarzwald-Stadion di Friburgo.

Per le due amichevoli Friburgo-Cagliari non è prevista al momento alcuna copertura televisiva nel territorio italiano.

Tifosi e appassionati potranno seguire la doppia amichevole Friburgo-Cagliari in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Cagliari Calcio. La telecronaca delle due partite sarà curata da Fabio Frongia.

Nella prima delle due gare ravvicinate con il Friburgo il tecnico Rolando Maran dovrebbe affidarsi al miglior undici a sua disposizione. La formazione dovrebbe ricalcare quella scesa in campo dall'inizio nell'ultima amichevole con il Leeds United. Davanti tandem composto da João Pedro e Pavoletti, con Birsa a supporto sulla trequarti. Sulla mediana come playmaker potrebbe partire dall'inizio ancora una volta l'uruguayano Oliva, con Rog e Ionita mezzali. Dietro, davanti a Cragno, Mattiello e Lykogiannis si candidano come terzini, mentre al centro è probabile che tocchi ancora a Klavan affiancare capitan Ceppitelli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Rog, Oliva, Ionita; Birsa; João Pedro, Pavoletti.

Nel secondo impegno di giornata, Maran potrebbe invece affidarsi alle seconde linee e cambiare modulo, passando al 3-5-2. Fra i pali spazio al brasiliano Rafael, con Pisacane, Walukiewicz e Romagna a comporre la difesa a tre. Pinna e Pajac agiranno da esterni di centrocampo, con uno fra Cigarini e Bradaric in regia, l'altro adattato a mezzala sinistra e Biancu mezzala destra. In attacco tandem offensivo composto da Cerri e Ragatzu.

CAGLIARI (3-5-2): Rafael; Pisacane, Walukiewitz, Romagna; Pinna, Biancu, Cigarini, Bradaric, Pajac; Cerri, Ragatzu.