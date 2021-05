Freuler e la maglia di Ronaldo per Gosens: "Speriamo resti di nuovo a mani vuote"

Remo Frueler svela alla 'Gazzetta dello Sport' un retroscena: "Ronaldo non diede la maglia a Gosens, poi gliela regalammo noi".

Giornata di vigilia della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. La 'Gazzetta dello Sport' ha intervistato oggi Remo Freuler, simbolo della Dea e perno della squadra di Gasperini da ormai molti anni.

Ricordando l'ultima vittoria in campionato e l'ultima in Coppa Italia di due anni fa, il centrocampista svizzero ha rivelato un aneddoto dopo la famosa maglia che Cristiano Ronaldo non donò a Robin Gosens, infuriato dopo la sconfitta:

"La vittoria di un mese fa ci ha dato consapevolezza. Adesso sappiamo veramente che possiamo batterli, era accaduto solo una volta in Coppa Italia in tutti questi anni".

"Fu il 3-0 in cui Ronaldo non diede la maglia a Gosens? Ahahah, l'abbiamo poi regalata io e Hateboer a Robin, anche se non è la stessa cosa. Magari stavolta sarà più disponibile. Ma ecco, se per renderlo più buono deve vincere, allora speriamo che Gosens resti a mani vuote pure domani sera".

Freuler spera che il gesto si possa ripetere, frutto quindi di una ipotetica vittoria dell'Atalanta. Ma l'obiettivo principale della stagione della Dea è stato comunque raggiunto: la qualificazione alla prossima Champions League.