Frasi blasfeme in Crotone-Napoli: Gattuso multato di 3000 euro

Sono costate caro a Gennaro Gattuso alcune espressioni blasfeme pronunciate nel corso della sfida di campionato che lo scorso 6 dicembre ha visto il suo Napoli impegnato sul campo del Crotone.

Il tecnico partenopeo infatti è stato sanzionato con un’ammenda di tremila euro, cifra questa stabilita a seguito di patteggiamento.

A comunicarlo è stata la Federazione Italiana Giuoco Calcio attraverso un comunicato ufficiale.

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 415 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gennaro GATTUSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GENNARO GATTUSO, allenatore della società SSC Napoli, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara CROTONE - NAPOLI del 6 dicembre 2020, pronunciato espressioni blasfeme;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro GATTUSO;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila) di ammenda per il Sig. Gennaro GATTUSO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.