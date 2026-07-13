Francia-Spagna: anteprima Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Semifinale Dallas Stadium

Francia-Spagna si giocherà il 14 luglio 2026 alle 15:00 EST (20:00 GMT).

I giganti europei si affrontano in semifinale.

La Francia, due volte campione e alla terza semifinale consecutiva, affronta la Spagna, campione d’Europa, per raggiungere la terza finale di fila. In palio c’è un posto in finale contro Argentina o Inghilterra.

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Il percorso delle due squadre

La Francia ha vinto le prime sei partite, chiudendo al primo posto nel Gruppo I. Negli ottavi ha superato Svezia, Paraguay e Marocco con 16 gol segnati e zero subiti. La vittoria per 1-0 sul Paraguay ha mostrato carattere, mentre contro un solido Marocco è arrivata la vittoria per 2-0 nonostante un rigore fallito da Mbappé. Il giocatore del Real Madrid ha poi segnato e servito l’assist a Ousmane Dembélé, portando la Francia tra le prime quattro. Deschamps, alla sua 26ª gara da ct, cerca un finale in bellezza.

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La Spagna ha pareggiato 0-0 all’esordio con Capo Verde, poi è cresciuta: ha battuto Austria 3-0 e Portogallo 1-0 negli ottavi, quindi il Belgio 2-1 ai quarti nonostante il primo gol subito. Per la Spagna è solo la seconda semifinale della storia, la prima dal trionfo in Sudafrica 2010.

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Mbappé è ancora il protagonista

Con 20 gol in carriera ai Mondiali, il ventisettenne Mbappé è a un solo centro dal primato di Messi (21) e può agganciarlo, o superarlo, prima che l’Argentina affronti l’Inghilterra mercoledì. Il giocatore ribadisce che i traguardi personali contano meno dei successi di squadra, e ha ragione, ma resta un primato impressionante che proverà a migliorare per portare la Francia in finale.

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Il super-sub Merino può mettere in difficoltà la Francia

La stella dell’Arsenal Mikel Merino è il primo giocatore nella storia dei Mondiali a segnare il gol della vittoria in due partite ad eliminazione diretta entrando dalla panchina, come nel recupero contro il Belgio. Proverà a ripetersi contro la Francia, i cui cambi non hanno ancora segnato nella fase a eliminazione diretta.

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La Spagna è una bestia nera per i Bleus?

Dall’inizio di Russia 2018 la Spagna ha perso solo una delle 27 gare nei tornei principali, è imbattuta da 14 e ha tenuto la porta inviolata in nove occasioni. La squadra di Luis de La Fuente ha vinto sette degli ultimi dieci incroci con la Francia e arriva all’appuntamento con grande fiducia. La Roja ha battuto i Bleus 2-1 in semifinale a Euro 2024 e 5-4 nella finale della Nations League 2025.

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Probabile formazione della Francia

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Probabile formazione della Spagna

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Francia-Spagna: fatti e cifre

Undici dei 16 gol segnati dalla Francia ai Mondiali 2026 sono arrivati dopo l’intervallo.

La Francia ha la media più alta di tiri in porta a partita (7,8) tra tutte le nazionali ai Mondiali 2026.

Solo in quattro delle ultime 16 partite della Spagna entrambe le squadre hanno segnato.

Lamine Yamal ha segnato tre gol nelle sue due presenze contro la Francia.

La Spagna è imbattuta da 36 partite nei 90 minuti (26 vittorie, 10 pareggi) dal marzo 2024: con un altro risultato utile eguaglierebbe il record di 37 match dell’Italia del 2021.

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Convocazione Francia (26 giocatori)

Portieri: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Difensori: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcellona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).

Centrocampisti: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Monaco), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milano).

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Convocazione della Spagna (26 giocatori)

Portieri: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcellona).

Difensori: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcellona), Pau Cubarsi (Barcellona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampisti: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcellona), Gavi (Barcellona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).

Attaccanti: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcellona), Lamine Yamal (Barcellona), Dani Olmo (Barcellona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Notizie sulla squadra e formazioni

Il ct francese Didier Deschamps non ha ancora annunciato la probabile formazione né segnalato infortuni o squalifiche. L’unica incognita è Kylian Mbappé, sostituito nei quarti contro il Marocco per un problema alla caviglia. Le ultime immagini dal ritiro lo mostrano in movimento e sorridente, ma manca una conferma ufficiale. Altri aggiornamenti arriveranno poco prima del calcio d’inizio.

Anche Luis de la Fuente non ha svelato la formazione e non risultano infortuni o squalifiche: la rosa è al completo, con Lamine Yamal pronto a un ruolo da protagonista. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati qui.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

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