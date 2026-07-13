Francia-Spagna, anteprima della Coppa del Mondo FIFA 2026: tutto quello che c’è da sapere

Coppa del Mondo - Semifinale 14 lug 2026 - 15:00 AT&T Stadium

Francia-Spagna inizierà il 14 luglio 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

Questo attesissimo confronto europeo mette di fronte un pressing ad alto ritmo e un gioco di possesso elaborato, promettendo una sfida tattica di altissimo livello sotto i riflettori. Per assicurarti che le tue scommesse pre-partita e le tue puntate personalizzate sui giocatori siano supportate dalla massima flessibilità finanziaria, l’ideale è registrarsi con un codice. Leggi la nostra semplice guida per attivare i tuoi premi tramite il nostro valido codice promo Stake.

Le grandi d’Europa si sfidano nella semifinale del Mondiale

Alla loro terza semifinale consecutiva del Mondiale, i due volte campioni della Francia devono superare i campioni d’Europa della Spagna per raggiungere una terza finale di fila. È una prospettiva da leccarsi i baffi e noi abbiamo tutto quello che c’è da sapere prima del titanico scontro di martedì, con Argentina o Inghilterra ad attenderle nella finale di domenica.

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Come ci sono arrivate Francia e Spagna

La Francia ha dato ottime impressioni in questo torneo con sei vittorie consecutive, che le hanno permesso di chiudere al primo posto il Gruppo I. I Bleus hanno poi eliminato Svezia, Paraguay e Marocco, segnando 16 gol nel percorso e senza subirne nemmeno uno finora nella fase a eliminazione diretta. La vittoria per 1-0 sul Paraguay li ha visti stringere i denti e portare a casa il risultato anche senza essere al meglio, ma la squadra di Didier Deschamps ha offerto una prestazione dominante contro un Marocco solidissimo, imponendosi 2-0 nonostante il rigore sbagliato da Kylian Mbappe. L’attaccante del Real Madrid si è ampiamente riscattato, segnando e poi servendo l’assist per Ousmane Dembele che ha portato la sua nazionale tra le ultime quattro. Deschamps, qui alla guida per la sua 26ª partita del Mondiale, vorrebbe salutare nel migliore dei modi.

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La Spagna ha stentato all’esordio con uno 0-0 contro Capo Verde, ma è cresciuta sempre di più con il passare del torneo. Le vittorie nella fase a eliminazione diretta contro Austria (3-0) e Portogallo (1-0) l’hanno mandata ai quarti, dove ha incassato il primo gol del suo torneo, ma ha battuto il Belgio 2-1 conquistando questo incrocio con la Francia. Per la Spagna si tratta soltanto della seconda semifinale del Mondiale e della prima da quando arrivò fino in fondo in Sudafrica nel 2010.

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Mbappe resta l’uomo copertina

Con 20 gol in carriera ai Mondiali, Kylian Mbappe, 27 anni, è a una sola rete dal totale di 21 di Lionel Messi nel torneo. Mbappe può agganciarlo qui, o addirittura superarlo, prima che Messi e l’Argentina affrontino l’Inghilterra mercoledì. Mbappe insisterà sul fatto che i riconoscimenti individuali non possono essere paragonati ai trofei di squadra, e avrebbe ragione, ma si tratta di un record straordinario che sarà determinato a migliorare mentre punta a trascinare la sua squadra in un’altra finale.

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Il super sub Merino può far male alla Francia

La stella dell’Arsenal Mikel Merino è diventato il primo giocatore nella storia del Mondiale a segnare il gol vittoria in due sfide a eliminazione diretta entrando dalla panchina, grazie alla sua rete nel recupero contro il Belgio. Merino cercherà di avere un altro impatto decisivo da subentrato contro la Francia, i cui sostituti non hanno ancora contribuito direttamente a un gol nella fase a eliminazione diretta.

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La Spagna è una bestia nera per i Bleus?

Dall’inizio di Russia 2018, la Spagna ha perso solo una delle sue 27 partite nei grandi tornei, restando imbattuta nelle ultime 14 e mantenendo la porta inviolata in nove occasioni. La squadra del ct Luis de La Fuente ha vinto sette delle ultime 10 contro la Francia e guarderà a questa sfida con grande fiducia. La Roja ha battuto i Bleus 2-1 nelle semifinali di Euro 2024 e si è anche imposta in un pirotecnico 5-4 nella finale della UEFA Nations League 2025. Nonostante questo, la Spagna parte sfavorita secondo i più noti bookmaker del Mondiale del Regno Unito, con La Roja quotata intorno a 9/4 dalla maggior parte dei principali operatori.

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Probabile XI della Francia

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Probabile XI della Spagna

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Francia-Spagna: fatti e statistiche

Undici dei 16 gol della Francia al Mondiale 2026 sono arrivati nel secondo tempo.

La Francia ha fatto registrare la media più alta di tiri in porta per partita di qualsiasi altra nazionale al Mondiale 2026 (7,8).

Solo quattro delle ultime 16 partite della Spagna hanno visto entrambe le squadre andare a segno.

Lamine Yamal ha segnato tre gol nelle sue due apparizioni contro la Francia fino a oggi.

La Spagna non ha perso nessuna delle ultime 36 partite nei 90 minuti, una serie che dura da marzo 2024 (V26, N10). Se questa straordinaria striscia dovesse prolungarsi anche qui, eguaglierebbe il record assoluto dell’Italia di 37, stabilito nel 2021.

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La rosa della Francia, 26 giocatori

Portieri: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Difensori: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcellona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).

Centrocampisti: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Monaco), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter).

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La rosa della Spagna, 26 giocatori

Portieri: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcellona).

Difensori: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcellona), Pau Cubarsi (Barcellona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampisti: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcellona), Gavi (Barcellona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid).

Attaccanti: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcellona), Lamine Yamal (Barcellona), Dani Olmo (Barcellona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Notizie sulle squadre e rose

Il ct della Francia Didier Deschamps non ha confermato una probabile formazione e non sono stati dichiarati infortuni o squalifiche ufficiali. Il principale dubbio sulle condizioni fisiche in vista della partita riguarda Kylian Mbappe, sostituito durante il quarto di finale contro il Marocco per un problema alla caviglia. Immagini recenti dal ritiro della Francia lo mostrano muoversi liberamente e di buon umore, anche se non è ancora arrivata una conferma ufficiale sul suo stato di forma. Sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d’inizio.

Allo stesso modo, il ct della Spagna Luis de la Fuente non ha diffuso un XI previsto e non sono stati segnalati infortuni o squalifiche. La rosa sembra essere completamente a disposizione, con Lamine Yamal tra i giocatori che dovrebbero avere un ruolo di primo piano. Eventuali cambiamenti nella disponibilità di una delle due squadre saranno riportati qui non appena le informazioni verranno confermate.

L’imminente sfida mondiale tra Francia e Spagna mette di fronte due nazionali di primissimo piano, promettendo un’intensa battaglia tattica sul palcoscenico internazionale. Partite dei grandi tornei di questa portata generano ampie discussioni tra i tifosi che analizzano le dinamiche delle squadre e la disponibilità dei giocatori chiave prima del match. Per gli appassionati di calcio che vogliono esplorare i mercati delle scommesse sportive e seguire le quote live durante la competizione, completare il processo di registrazione a bet9ja offre una via diretta per accedere a varie opzioni del torneo. Registrare un account in anticipo assicura agli utenti la possibilità di monitorare comodamente gli sviluppi della partita e visualizzare le opzioni di scommessa disponibili mentre il torneo procede.

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