Francia, sette sostituzioni contro l'Argentina? Cosa dice il regolamento

Deschamps ha effettuato un cambio in più rispetto ai canonici 6 consentiti nei 120 minuti: il regolamento lo permette in un solo caso.

L'Argentina batte la Francia e conquista il titolo di Campione del Mondo al termine di una finale incredibile. La Selección si aggiudica l'ultimo atto ai calci di rigore grazie agli errori di Coman e Tchouameni, che sbagliano i rispettivi tentativi e regalano il successo all'Albiceleste.

Al fischio finale, però, oltre alla gioia e le lacrime di Messi e compagni, che riportano l'Argentina sul tetto del mondo dopo 36 dal trionfo nel 1986 della Selección guidata da Diego Armando Maradona, a tenere banco è una questione regolamentare.

Nel corso dei 120 minuti, la Francia ha infatti effettuato 7 cambi, uno in più rispetto a quelli consentiti dal regolamento della FIFA in caso di tempi supplementari.

Dopo aver inserito Kolo Muani e Thuram al 41' del primo tempo al posto di Dembelé e Giroud, il commissario tecnico Didier Deschamps ha mandato in campo Coman e Camavinga nel secondo tempo, al posto di Griezmann e Theo Hernandez, prima di giocarsi le carte Fofana, Konaté e Disasi nei tempi supplementari.

Nessun errore di Deschamps e del suo staff. Il regolamento, infatti, consente di poter effettuare un cambio in più nel caso in cui uno dei giocatori sia stato sostituito per una botta alla testa e dunque in occasione di un trauma cranico.

Nel caso specifico, è stato Rabiot a lasciare il campo al 96', nel primo tempo supplementare, a Youssouf Fofana per un colpo alla testa. Un cambio forzato per il commissario tecnico della Francia, che nel finale del secondo tempo supplementare ha potuto inserire Disasi e giocarsi una sostituzione in più negli ultimi minuti, prima della lotteria dei rigori.

Un avvicendamento che non è bastato ai 'Blues' per avere la meglio sull'Argentina e confermarsi Campione del Mondo dopo il successo di quattro anni fa in Russia contro la Croazia.