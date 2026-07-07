Formazioni Svizzera-Colombia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Svizzera e Colombia a caccia di un pezzo di storia. La Nazionale elvetica e quella sudamericana si sfidano questa sera a Vancouver, con calcio d'inizio alle 22 italiane, per un posto nei quarti di finale dei Mondiali.

Il traguardo massimo raggiunto dalle due nazionali nella storia della competizione sono proprio i quarti. La Svizzera li ha giocati tre volte, ma l'ultima nel 1954; la Colombia soltanto una volta, nel 2014 in Brasile, venendo eliminata dai padroni di casa.

Svizzera che dovrà fare a meno di Manzambi, sorpresa dei Mondiali: il giovane talento del Friburgo si è procurato un infortunio al ginocchio e sarà costretto a saltare la sfida contro la Colombia. Titolare l'ex bolognese Ndoye così come Akanji, in mezzo al campo la collaudata coppia Freuler-Xhaka. Zakaria di nuovo terzino destro, con Widmer pronto a subentrare dalla panchina. Il centravanti come sempre è Embolo.

Nella Colombia mancherà l'infortunato Cordoba (Suarez titolare in attacco), mentre sono tutti presenti i giocatori che nei giorni scorsi sono stati colpiti da un virus influenzale. La stella è Luis Diaz del Bayern, in difesa Lucumí.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Svizzera-Colombia è la partita del giorno scelta dalla Rai per essere trasmessa in chiaro e sarà dunque visibile sia in diretta tv su Rai 1, sia in diretta streaming su RaiPlay, il tutto gratuitamente.

Servirà invece un abbonamento per vedere la gara di Vancouver su DAZN, sia scaricando l'app che accedendo al sito ufficiale della piattaforma, così come attivando il canale dedicato ai Mondiali presente su Prime Video.