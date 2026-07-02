Formazioni Svizzera-Algeria: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Svizzera e Algeria si giocano la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali.

Le due Nazionali sono arrivate ai sedicesimi con due percorsi molto diversi. La Svizzera infatti è ancora imbattuta e ha raccolto ben sette punti nella fase a gironi. Inoltre sotto la guida di Yakin non perde da nove partite consecutive. Cammino più complicato quello dell'Algeria che si è qualificata tra le migliori terze solo grazie al 3-3 in extremis contro l'Austria che ha fatto molto discutere. Gli occhi di tutti saranno puntati soprattutto su Manzambi da una parte, già tre goal in questi Mondiali, e Mahrez dall'altra.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Svizzera-Algeria, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali, si gioca venerdì 3 luglio al BC Place di Vancouver, il fischio d'inizio è fissato alle ore 05.00. Sarà possibile vedere la gara esclusivamente con un abbonamento a DAZN mentre non è prevista la trasmissione in chiaro di Svizzera-Algeria da parte della Rai.