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Lelio Donato

Formazioni Svizzera-Algeria: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Svizzera vs Algeria
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Algeria

La Svizzera trascinata dalla rivelazione Manzambi affronta l'Algeria di Mahrez nei sedicesimi di finale dei Mondiali: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in diretta TV e streaming.

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Probabili formazioni Svizzera - Algeria

4-2-3-1
Svizzera crest
Svizzera
SVI
Formazione
Algeria crest
Algeria
ALG
4-2-3-1
1G. Kobel5M. Akanji25L. Jaquez13R. Rodriguez4N. Elvedi8R. Freuler10G. Xhaka17R. Vargas9J. Manzambi11D. Ndoye7B. Embolo16O. Benbot2A. Mandi17R. Belghali21R. Bensebaini15R. Ait Nouri8H. Aouar7R. Mahrez22I. Maza19N. Bentaleb10F. Chaibi9A. Gouiri
Algeria crest
Algeria
ALG
4-2-3-1
Svizzera

Formazione titolare

Algeria

Allenatore

  • M. Yakin
  • V. Petkovic

Svizzera e Algeria si giocano la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali.

Le due Nazionali sono arrivate ai sedicesimi con due percorsi molto diversi. La Svizzera infatti è ancora imbattuta e ha raccolto ben sette punti nella fase a gironi. Inoltre sotto la guida di Yakin non perde da nove partite consecutive. Cammino più complicato quello dell'Algeria che si è qualificata tra le migliori terze solo grazie al 3-3 in extremis contro l'Austria che ha fatto molto discutere. Gli occhi di tutti saranno puntati soprattutto su Manzambi da una parte, già tre goal in questi Mondiali, e Mahrez dall'altra.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Svizzera-Algeria, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali, si gioca venerdì 3 luglio al BC Place di Vancouver, il fischio d'inizio è fissato alle ore 05.00. Sarà possibile vedere la gara esclusivamente con un abbonamento a DAZN mentre non è prevista la trasmissione in chiaro di Svizzera-Algeria da parte della Rai.

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