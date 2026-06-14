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Formazioni Svezia-Tunisia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Svezia vs Tunisia
Svezia
Tunisia

Le ultime su Svezia-Tunisia, match che chiude la prima giornata del Gruppo F: Potter punta sulla coppia goal composta da Gyokeres e Isak, Lamouchi fa grande affidamento sulla cerniera di centrocampo composta da Skhiri e Khedira, fratello minore dell'ex juventino.

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Probabili formazioni Svezia - Tunisia

3-4-1-2
Svezia crest
Svezia
SVE
Formazione
Tunisia crest
Tunisia
TUN
4-2-3-1
23K. Nordfeldt3V. Nilsson Lindeloef2G. Lagerbielke4I. Hien10B. Nygren18Y. Ayari21A. Bernhardsson5G. Gudmundsson16J. Karlstroem17V. Gyoekeres9A. Isak1A. Chamakh4O. Rekik2A. Abdi3M. Talbi20Y. Valery10H. Mejbri17E. Skhiri13R. Khedira7E. Achouri14K. Ayari19F. Chaouat
Tunisia crest
Tunisia
TUN
3-4-1-2
Svezia

Formazione titolare

Tunisia

Allenatore

  • G. Potter
  • S. Lamouchi

Al Monterrey Stadium scendono in campo alle 4:00 (ora italiana) Svezia e Tunisia, per il match che completerà la prima giornata del Gruppo F.

Graham Potter, ct svedese, dovrebbe affidarsi alle sue stelle offensive: si va verso l'utilizzo in contemporanea di Viktor Gyokeres, centravanti dell'Arsenal, e di Alexander Isak, attaccante del Liverpool, reduce da una stagione travagliata per gli infortuni ma pronto per vivere un Mondiale da protagonista. La Svezia dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2, con Nygren a fungere da raccordo tra il centrocampo e le due punte. In difesa spazio dal primo minuto all'atalantino Hien.

Nella Tunisia, allenata dallo scorso marzo da un ex conoscenza del calcio italiano come Sabri Lamouchi, si va verso un 4-2-3-1 con Mejbri sulla trequarti e la coppia Skhiri-Rani Khedira a protezione della difesa. Davanti ballottaggio tra Chaouat e Mastouri, con il primo attualmente in vantaggio. Possibile anche l'utilizzo di Gharbi nei tre dietro la punta.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

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Svezia
SVE
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Tunisia
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