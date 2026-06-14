Formazioni Svezia-Tunisia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Probabili formazioni Svezia - Tunisia
Formazione titolare
Allenatore
- G. Potter
- S. Lamouchi
Al Monterrey Stadium scendono in campo alle 4:00 (ora italiana) Svezia e Tunisia, per il match che completerà la prima giornata del Gruppo F.
Graham Potter, ct svedese, dovrebbe affidarsi alle sue stelle offensive: si va verso l'utilizzo in contemporanea di Viktor Gyokeres, centravanti dell'Arsenal, e di Alexander Isak, attaccante del Liverpool, reduce da una stagione travagliata per gli infortuni ma pronto per vivere un Mondiale da protagonista. La Svezia dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2, con Nygren a fungere da raccordo tra il centrocampo e le due punte. In difesa spazio dal primo minuto all'atalantino Hien.
Nella Tunisia, allenata dallo scorso marzo da un ex conoscenza del calcio italiano come Sabri Lamouchi, si va verso un 4-2-3-1 con Mejbri sulla trequarti e la coppia Skhiri-Rani Khedira a protezione della difesa. Davanti ballottaggio tra Chaouat e Mastouri, con il primo attualmente in vantaggio. Possibile anche l'utilizzo di Gharbi nei tre dietro la punta.
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