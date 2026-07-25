Formazioni Standard Liegi-Juventus: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming









Torna in campo la Juventus. Seconda amichevole del precampionato dei bianconeri, che sfidano i belgi dello Standard Liegi una settimana dopo la gara d'esordio, pareggiata senza reti contro il Basilea.

Luciano Spalletti è nuovamente senza diversi elementi reduci dai Mondiali, tra cui Yildiz e Bremer oltre a Koopmeiners. In campo andrà dunque una Juventus lontana da quella che disputerà campionato ed Europa League nella prossima stagione, con alcuni elementi destinati a lasciare Torino durante la finestra di mercato.

Juventus in campo con i vari Di Gregorio, Locatelli, Openda e Cambiaso, in mezzo al campo è nuovamente pronto Douglas Luiz. Per quanto riguarda lo stesso Openda, pronto a scendere in campo in patria, sarà presumibilmente l'ultima con la Juve prima del passaggio al Lione in prestito con diritto di riscatto. Prima convocazione per Celik, all'esordio. Thuram è invece rimasto a Torino al pari degli stessi Yildiz e Bremer, ma anche di Milik, Zhegrova e Koopmeiners. Ekhator out dopo l'infortunio patito contro il Basilea.

La probabile formazione della Juventus:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Miretti, Adzic, Boga; Openda. All. Spalletti

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Standard Liegi-Juventus si giocherà questa sera, sabato 25 luglio, allo stadio Maurice Dufrasne di Liegi, in Belgio: il calcio d'inizio sarà alle ore 20. La gara sarà visibile in più modi e su più piattaforme ed emittenti: su DAZN e Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio) ma anche su NOW, sempre tramite un abbonamento, e su Juventus TV, gratis ma previa registrazione.