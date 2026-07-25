Standard Liegi-Juventus è un banco di prova per tanti: chi può ancora convincere Spalletti e chi ha il destino segnato

Michele Di Gregorio e Lois Openda dovrebbero partire titolari contro lo Standard Liegi. Per quanto riguarda il belga, è praticamente una necessità: è lui l'unico attaccante a disposizione di Spalletti in questo momento.

La situazione attaccanti è ben nota: Vlahovic se n'è andato e a meno di sorprese non tornerà più, David non è ancora a disposizione dopo i Mondiali. Mentre Ekhator si è infortunato nella prima amichevole giocata sabato scorso col Basilea e Milik è rimasto a Torino per un affaticamento muscolare.

Openda, però, è in partenza. Ma per davvero. La Juventus sta infatti per chiudere con il Lione per il suo trasferimento, che avverrà in prestito oneroso con diritto di riscatto. A Liegi, dunque, dovrebbe andare in scena il suo passo d'addio prima di andare in Francia.

E Di Gregorio? Di fatto, è bloccato alla Juventus. Spalletti ha ammesso dopo il Basilea che "stiamo cercando un portiere per essere ancora più competitivi". Il preferito è il Dibu Martinez, complicato però da raggiungere; Vicario e Suzuki le alternative.

Intanto l'ex portiere del Monza giocherà anche con lo Standard e si alternerà con Mattia Perin, che col Basilea si è messo in luce parando un rigore. Impensabile una permanenza di Di Gregorio, alla luce della pessima stagione scorsa e delle scelte già operate dalla Juventus: una sua partenza è solo questione di tempo.