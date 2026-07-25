Standard Liegi-Juventus è un banco di prova per tanti: chi può ancora convincere Spalletti e chi ha il destino segnato

Torna in campo la Juventus. E come sempre accade in questi casi, più che il risultato in sé, a far testo contro lo Standard Liegi saranno le indicazioni che Luciano Spalletti riceverà.
L'amichevole di stasera contro i belgi (calcio d'inizio alle 20) rappresenterà infatti un'occasione per tanti. Un'occasione per far bene, un'occasione per far ricredere sia l'allenatore che la società. Un'occasione per guadagnarsi la Juve anche nella prossima stagione.
Con una differenza, però: qualcuno può ancora sperare in un dietrofront pur partendo da una situazione di ritardo, qualcun altro invece pare aver già le valigie in mano e il destino segnato. A prescindere da quel che accadrà a Liegi.
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