Formazioni Spagna-Capo Verde: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





È il giorno dell'esordio ai Mondiali della Spagna Campione d'Europa, che affronta una delle debuttanti assolute del torneo, la Nazionale di Capo Verde. Ad Atlanta le Furie Rosse puntano subito a mettere le cose in chiaro nel Gruppo H, che include anche Uruguay e Arabia Saudita.

Il ct de la Fuente ha confermato che Lamine Yamal, tra le stelle più attese di questi Mondiali, è recuperato e sarà regolarmente a disposizione per la sfida di oggi: il fenomeno del Barcellona partirà dalla panchina, così come Nico Williams, anche lui reduce da un programma di recupero dopo un problema muscolare.

Davanti la Spagna si affida a Oyarzabal, in grande spolvero nelle ultime uscite con la Nazionale, che verrà affiancato da Ferran Torres e Alex Baena. In porta confermato Unai Simon, nonostante la concorrenza di Raya.

Capo Verde si affida all'estro e alla velocità di Ryan Mendes e dell'ex Lazio Jovan Cabral sulle fasce, con un'altra vecchia conoscenza della Serie A in attacco: Bubista dovrebbe infatti propendere per l'utilizzo dal primo minuto di Dailon Rocha Livramento, attaccante del Verona quest'anno in prestito al Casa Pia in Portogallo.

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Spagna-Capo Verde, fischio d'inizio previsto alle ore 18:00, sarà visibile solo su DAZN.