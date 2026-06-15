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Formazioni Spagna-Capo Verde: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Spagna vs Cabo Verde
Spagna
Cabo Verde

Le ultime su Spagna-Capo Verde, prima uscita ai Mondiali della Nazionale Campione d'Europa: Lamine Yamal parte dalla panchina come Nico Williams, in attacco Ferran Torres insieme a Oyarzabal e Baena. Bubista punta sull'ex Verona Livramento.

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Probabili formazioni Spagna - Cabo Verde

4-3-3
Spagna crest
Spagna
SPA
Formazione
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-2-3-1
23U. Simon22P. Cubarsi12P. Porro14A. Laporte24M. Cucurella8F. Ruiz20Pedri16Rodri15A. Baena21M. Oyarzabal7F. Torres1Vozinha5L. Costa4R. Lopes22S. Moreira8J. Paulo16Y. Semedo7J. Cabral10J. Monteiro20R. Mendes24W. Pina19D. Rocha Livramento
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-3-3
Spagna

Formazione titolare

Cabo Verde

Allenatore

  • L. de la Fuente
  • Bubista

È il giorno dell'esordio ai Mondiali della Spagna Campione d'Europa, che affronta una delle debuttanti assolute del torneo, la Nazionale di Capo Verde. Ad Atlanta le Furie Rosse puntano subito a mettere le cose in chiaro nel Gruppo H, che include anche Uruguay e Arabia Saudita.

Il ct de la Fuente ha confermato che Lamine Yamal, tra le stelle più attese di questi Mondiali, è recuperato e sarà regolarmente a disposizione per la sfida di oggi: il fenomeno del Barcellona partirà dalla panchina, così come Nico Williams, anche lui reduce da un programma di recupero dopo un problema muscolare.

Davanti la Spagna si affida a Oyarzabal, in grande spolvero nelle ultime uscite con la Nazionale, che verrà affiancato da Ferran Torres e Alex Baena. In porta confermato Unai Simon, nonostante la concorrenza di Raya.

Capo Verde si affida all'estro e alla velocità di Ryan Mendes e dell'ex Lazio Jovan Cabral sulle fasce, con un'altra vecchia conoscenza della Serie A in attacco: Bubista dovrebbe infatti propendere per l'utilizzo dal primo minuto di Dailon Rocha Livramento, attaccante del Verona quest'anno in prestito al Casa Pia in Portogallo.

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Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Spagna-Capo Verde, fischio d'inizio previsto alle ore 18:00, sarà visibile solo su DAZN.

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