Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoSpagna
Atlanta Stadium
team-logoArabia Saudita
Guarda su DAZNGuarda su Rai 1
Marco Trombetta

Formazioni Spagna-Arabia Saudita: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Spagna
Arabia Saudita
Spagna vs Arabia Saudita

Dopo il deludente esordio contro Capo Verde, la Spagna cerca la prima vittoria in questi Mondiali contro l'Arabia Saudita nella seconda giornata del Gruppo H.

Pubblicità

Tutti a un punto nel Gruppo H dopo la prima giornata, ma la Spagna è decisamente chiamata a fare qualcosa di più dopo il criticatissimo pareggio contro Capo Verde nell'esordio ai Mondiali.

La Roja se la vedrà contro l'Arabia Saudita, che a sua volta ha fermato sul pari l'Uruguay di Bielsa nella prima giornata.

Probabili formazioni Spagna - Arabia Saudita

4-3-3
Spagna crest
Spagna
SPA
Formazione
Arabia Saudita crest
Arabia Saudita
ASA
4-4-2
23U. Simon22P. Cubarsi24M. Cucurella5M. Llorente14A. Laporte20Pedri8F. Ruiz16Rodri19L. Yamal21M. Oyarzabal17N. Williams21M. Al Owais12S. Abdulhamid24M. Al-Harbi5H. Al Tambakti4A. Al Amri15A. Alkhaibari10S. Al-Dawsari26M. Abu Al Shamat23M. Kanno7M. Al-Juwayr9F. Al-Buraikan
Arabia Saudita crest
Arabia Saudita
ASA
4-3-3
Spagna

Formazione titolare

Arabia Saudita

Allenatore

  • L. de la Fuente
  • G. Donis

Infortuni e squalifiche

    De La Fuente cambia l'attacco rispetto all'esordio con Capo Verde: pronti dal primo minuto Nico Williams e soprattutto Lamine Yamal al posto di Gavi e Ferran Torres. La stella del Barcellona è chiamata a dare la scossa dopo i venti minuti giocati contro Capo Verde, nei quali ha subito cambiato volto alla Spagna. Per il resto tutto confermato: Llorente e Cucurella sulle fasce difensive, Fabian Ruiz titolare a centrocampo con Rodri e Pedri.

    Confermato invece in blocco l'undici dell'Arabia Saudita dal ct Donis dopo l'ottimo esordio contro l'Uruguay. Ancora 4-4-2 solito e compatto con la coppia Al Juwayr-Al Buraikan in avanti. Sulla fascia sinistra c'è il capitano e numero 10 Al Dawsari, sulla corsia destra difensiva spazio ancora per l'ex romanista Abdulhamid.

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Coppa del Mondo
    Spagna crest
    Spagna
    SPA
    Arabia Saudita crest
    Arabia Saudita
    ASA

    Spagna-Arabia Saudita si gioca alle ore 18 italiane al Mercedes Benz Stadium di Atlanta. Il match sarà visibile su DAZN in tv e streaming, ma anche in co-esclusiva e in chiaro su Rai 1.

    Pubblicità