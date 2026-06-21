Formazioni Spagna-Arabia Saudita: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Tutti a un punto nel Gruppo H dopo la prima giornata, ma la Spagna è decisamente chiamata a fare qualcosa di più dopo il criticatissimo pareggio contro Capo Verde nell'esordio ai Mondiali.
La Roja se la vedrà contro l'Arabia Saudita, che a sua volta ha fermato sul pari l'Uruguay di Bielsa nella prima giornata.
Probabili formazioni Spagna - Arabia Saudita
Formazione titolare
Allenatore
- L. de la Fuente
- G. Donis
Infortuni e squalifiche
De La Fuente cambia l'attacco rispetto all'esordio con Capo Verde: pronti dal primo minuto Nico Williams e soprattutto Lamine Yamal al posto di Gavi e Ferran Torres. La stella del Barcellona è chiamata a dare la scossa dopo i venti minuti giocati contro Capo Verde, nei quali ha subito cambiato volto alla Spagna. Per il resto tutto confermato: Llorente e Cucurella sulle fasce difensive, Fabian Ruiz titolare a centrocampo con Rodri e Pedri.
Confermato invece in blocco l'undici dell'Arabia Saudita dal ct Donis dopo l'ottimo esordio contro l'Uruguay. Ancora 4-4-2 solito e compatto con la coppia Al Juwayr-Al Buraikan in avanti. Sulla fascia sinistra c'è il capitano e numero 10 Al Dawsari, sulla corsia destra difensiva spazio ancora per l'ex romanista Abdulhamid.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Spagna-Arabia Saudita si gioca alle ore 18 italiane al Mercedes Benz Stadium di Atlanta. Il match sarà visibile su DAZN in tv e streaming, ma anche in co-esclusiva e in chiaro su Rai 1.