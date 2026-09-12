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Serie A
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Stefano Silvestri

Formazioni Sassuolo-Juventus: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Lazio vs Milan
Lazio
Milan

Juventus in campo in casa del Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A: le scelte di formazione di Aquilani e Spalletti.

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Formazioni Lazio - Milan

4-3-3
Lazio crest
Lazio
LAZ
Formazione
Milan crest
Milan
MIL
3-4-2-1
C. MandasC. MandasN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniO. ProvstgaardO. ProvstgaardJ. SutaloJ. SutaloK. TaylorK. TaylorD. FrattesiD. FrattesiR. BelahyaneR. BelahyaneM. ZaccagniM. ZaccagniT. NoslinT. NoslinM. CancellieriM. CancellieriM. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaS. PavlovicS. PavlovicL. ModricL. ModricA. RabiotA. RabiotP. EstupinanP. EstupinanS. ChukwuezeS. ChukwuezeA. CisseA. CisseR. Loftus-CheekR. Loftus-CheekG. RamosG. Ramos
Milan crest
Milan
MIL
4-3-3
Lazio

Formazione titolare

Milan

Panchina

Allenatore

  • G. Gattuso
  • R. Amorim

Il pareggio contro il Milan ha segnato un passo indietro, nonostante la soddisfazione per averlo agguantato all'ultimo. E ora la Juventus vuole rimettersi in marcia in casa del Sassuolo.

Decimata dagli infortuni, la squadra di Luciano Spalletti scende in campo al Mapei Stadium a caccia della terza vittoria nelle prime quattro giornate. Ma stanno bene anche i neroverdi, che fin qui hanno perso solamente una volta, in casa dell'Atalanta all'esordio.

Sassuolo senza Volpato, che ha rimediato una lesione muscolare nell'ultima partita contro il Bologna: torna titolare Berardi nel tridente completato da Bowie e Laurienté. In mezzo al campo è recuperato Bakola, che se la gioca con Thorstvedt (favorito) e Lipani per un posto. Ancora titolare l'ex Adzic, così come il giovane Cinquegrano in difesa.

Juventus in emergenza totale legata agli infortuni, con la "strana" coppia di centrocampo Douglas Luiz-Koopmeiners e il volto nuovo Sarr che partirà dalla panchina. Non dovrebbe andare in campo dal primo minuto nemmeno Woltemade: Kolo Muani 9, Alajbegovic a sinistra, Nico Gonzalez 10.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-JUVENTUS

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Bowie, Laurienté. All. Aquilani

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Sassuolo-Juventus si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 13 settembre con calcio d'inizio alle 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN, scaricando l'app del servizio su una smart tv o un dispositivo mobile (pc, cellulare, tablet) o accedendo al sito ufficiale. I clienti sia di DAZN che di Sky potranno attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.


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