Formazioni Sassuolo-Juventus: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Il pareggio contro il Milan ha segnato un passo indietro, nonostante la soddisfazione per averlo agguantato all'ultimo. E ora la Juventus vuole rimettersi in marcia in casa del Sassuolo.

Decimata dagli infortuni, la squadra di Luciano Spalletti scende in campo al Mapei Stadium a caccia della terza vittoria nelle prime quattro giornate. Ma stanno bene anche i neroverdi, che fin qui hanno perso solamente una volta, in casa dell'Atalanta all'esordio.

Sassuolo senza Volpato, che ha rimediato una lesione muscolare nell'ultima partita contro il Bologna: torna titolare Berardi nel tridente completato da Bowie e Laurienté. In mezzo al campo è recuperato Bakola, che se la gioca con Thorstvedt (favorito) e Lipani per un posto. Ancora titolare l'ex Adzic, così come il giovane Cinquegrano in difesa.

Juventus in emergenza totale legata agli infortuni, con la "strana" coppia di centrocampo Douglas Luiz-Koopmeiners e il volto nuovo Sarr che partirà dalla panchina. Non dovrebbe andare in campo dal primo minuto nemmeno Woltemade: Kolo Muani 9, Alajbegovic a sinistra, Nico Gonzalez 10.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-JUVENTUS

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Bowie, Laurienté. All. Aquilani

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Sassuolo-Juventus si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 13 settembre con calcio d'inizio alle 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN, scaricando l'app del servizio su una smart tv o un dispositivo mobile (pc, cellulare, tablet) o accedendo al sito ufficiale. I clienti sia di DAZN che di Sky potranno attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.







