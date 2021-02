Formazioni Roma-Verona: Fonseca si aggrappa a Mkhitaryan

La Roma, ancora alle prese col caso Dzeko, ospita il Verona nel posticipo della ventesima giornata di Serie A. Fonseca ritrova Mkhitaryan.

La ventesima giornata di Serie A si chiude all'Olimpico di Roma dove i giallorossi, ancora scossi dal caso Dzeko, ospitano il Verona di Juric reduce dal successo casalingo contro il Napoli.

Fonseca ha rinsaldato la sua panchina grazie alla sofferta vittoria contro lo Spezia ma resta sotto esame. Nonostante questo il tecnico lascia fuori Dzeko, che continua ad allenarsi a parte.

Al centro dell'attacco quindi conferma per Borja Mayoral. I giallorossi però ritrovano Mkhitaryan, subito titolare alle spalle dello spagnolo insieme a Lorenzo Pellegrini. In porta ancora Pau Lopez, visto che Mirante non è pronto.

Per il resto spazio alla difesa titolare con Mancini, Smalling e Ibanez. Karsdorp e Spinazzola sono i due esterni, a centrocampo Veretout con Villar. Fuori dai convocati Fazio e Juan Jesus, torna invece nell'elenco Javier Pastore, la cui ultima apparizione in panchina era stata 7 mesi fa.

Juric invece non lancia subito nella mischia l'ultimo arrivato Lasagna, dentro Kalinic. Dietro di lui Barak e Zaccagni.

L'articolo prosegue qui sotto

In difesa non c'è lo squalificato Magnani, al suo posto Ceccherini viene preferito a Dimarco. Confermatissimi sia Tameze che Ilic in mezzo al campo, sulle fasce Faraoni e Lazovic.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.