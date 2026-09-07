Formazioni Real Madrid-Inter: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

La League Phase di Champions League inizia con una sfida dal grandissimo fascino per l'Inter, che scende in campo al 'Santiago Bernabeu' contro il Real Madrid del grande ex Josè Mourinho.

I nerazzurri puntano a fare molto meglio rispetto alla scorsa stagione, quando l'avventura europea della squadra di Chivu si fermò già ai playoff contro il Bodo/Glimt.

Mentre i Blancos, che hanno vinto il trofeo ben quindici volte, vogliono tornare protagonisti in tutte le competizioni dopo una stagione da zero titoli.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-INTER

Grossi problemi di formazione per Mourinho soprattutto a centrocampo, dove non ci saranno per squalifica Arda Guler, Camavinga e Bernardo Silva.

Se non dovessero recuperare Tchouameni e Pitarch, sarà Alexander-Arnold a spostarsi in mezzo accanto a Valverde. L'ex Dumfries titolare sulla destra con Huijsen centrale accanto a Konaté. Mbappè guida l'attacco, alle sue spalle Diomande, Bellingham e Vinicius.

Un'assenza pesante anche per Chivu che non avrà Federico Dimarco causa leggero infortunio al ginocchio, al suo posto Carlos Augusto con Luis Henrique e non Diouf dall'altra parte.

In difesa possibile maglia da titolare per Stones e per Jones a centrocampo. Davanti rientra Thuram dal 1' accanto all'intoccabile Lautaro.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Alexander-Arnold; Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Stones, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

DOVE VEDERE REAL MADRID-INTER IN DIRETTA TV E STREAMING

Real Madrid-Inter, gara valida per la prima giornata di Champions League, si gioca martedì 8 settembre allo stadio 'Santiago Bernabeu' di Madrid con fischio d'inizio fissato alle ore 21.00. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Sarà inoltre possibile vedere Real Madrid-Inter in diretta streaming su NOW o tramite Sky Go, servizio offerto agli abbonati da Sky.