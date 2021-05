Probabili formazioni Portogallo-Italia Under 21: fiducia a Cutrone e Scamacca

Via ai quarti di finale degli Europei Under 21: Raspadori in panchina, portoghesi senza Trincão ma con Leão e Dany Mota Carvalho, gioiello del Monza.

Si riparte. Due mesi dopo la conclusione della fase a gironi, che ha visto l'Italia passare il turno nonostante la concorrenza di Spagna, Repubblica Ceca e Slovenia, gli Europei Under 21 arrivano alla fase decisiva. Quella da dentro o fuori. Quella in cui non si può più sbagliare.

Gli azzurrini di Paolo Nicolato sfidano i pari età del Portogallo a Lubiana, in Slovenia, sede che ospiterà anche la finalissima in programma domenica 6 giugno. Gara secca, senza possibilità di tornare indietro: chi vince approda in semifinale contro la vincente di Spagna-Croazia, chi perde abbandona gli Europei. In caso di parità al 90', tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Il Portogallo Under 21 si affida a qualche conoscenza dei nostri campionati: in primis la coppia del Milan Diogo Dalot-Rafael Leão, entrambi in campo dal primo minuto. Quest'ultimo era assente per infortunio nella fase a gironi.

I portoghesi non possono però contare sull'apporto dell'altra stellina Trincão, giocatore del Barcellona, che nei giorni scorsi ha annunciato la propria assenza per essere entrato a contatto con un positivo al Covid-19. Ci sarà invece Dany Mota Carvalho, attaccante del Monza, autore di 6 reti nell'ultimo campionato di Serie B e una, all'Inghilterra, nei gironi.

Per quanto riguarda l'Italia, la coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Scamacca e Cutrone, ma spera in una maglia anche Raspadori. Il trio Lovato-Del Prato-Ranieri proteggerà la porta di Carnesecchi, con Bellanova e Sala sulle fasce e il trio di centrocampo formato da Frattesi, Rovella (o Pobega) e Maggiore.

PORTOGALLO UNDER 21 (4-3-3): Diogo Costa; Pedro Pereira, Diogo Queiros, Diogo Leite, Dalot; Vitinha, Florentino Luis, Bragança; Dani Vieira, Leão, Mota Carvalho.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone.