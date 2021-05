Portogallo-Italia Under 21 dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Italia comincia la Fase Finale degli Europei Under 21 contro il Portogallo: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PORTOGALLO UNDER 21-ITALIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Portogallo Under 21-Italia Under 21

Portogallo Under 21-Italia Under 21 Data: 31 maggio 2021

31 maggio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai1

Streaming: Rai.it, Rai Play

Gli Europei Under 21 entrano nel vivo, con la Fase Finale che propone - tra le sfide valide per i quarti di finale - anche il confronto tra Portogallo e Italia. Si tratta di una sfida estremamente interessante, tra due squadre con le carte in regola per arrivare alla vittoria finale.

Il Portogallo ha chiuso la prima fase degli Europei con il primo posto nel Girone D, davanti a Croazia, Svizzera e Inghilterra. I lusitani hanno totalizzato 3 vittorie in altrettante gare, con l'attaccante del Barcellona Francisco Trincão particolarmente in evidenza con 2 goal.

Qualche sofferenza in più per gli azzurrini di Paolo Nicolato, che hanno raggiunto la qualificazione solo all'ultima giornata. La gara decisiva è stata quella vinta per 4-0 contro la Slovenia, dopo i pareggi contro la Repubblica Ceca e contro la Spagna.

La vincente di questo confronto affronterà la Nazionale uscita vincitrice dalla sfida tra Spagna e Croazia. Potrebbe profilarsi dunque una partita già andata in scena nella fase a gironi degli Europei.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Portogallo Under 21-Italia Under 21: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PORTOGALLO UNDER 21-ITALIA UNDER 21

La sfida tra Portogallo Under 21 e Italia Under 21 è in programma per lunedì 31 maggio 2021, alle ore 21.00. L'incontro si terrà presso lo stadio Stožice di Lubiana.

Il confronto che vedrà opposte le formazioni Under 21 di Portogallo e Italia verrà trasmesso dalla Rai, come del resto tutto l'Europeo di categoria. Nello specifico, il match che attende gli azzurrini di Nicolato sarà visibile su Rai1.

Oltre alla diretta televisiva, sarà possibile guardare Portogallo Under 21-Italia Under 21 anche in streaming. Una possibilità offerta dal sito ufficiale della Rai (Rai.it) e dall'app Rai Play.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente questo importante match dell'Italia Under 21 verrà seguito anche qui da Goal, che vi proporrà le formazioni ufficiali, le azioni salienti e delle curiosità sulla sfida.

Rui Jeorge si affida al 4-3-3, con Costa in porta e una difesa che prevede Correia e il milanista Dalot sulle fasce mentre la coppia Queiros-Leite in mezzo. Vieira, Luis e Gedson Fernandes costituiranno il trio di centrocampo, mentre in avanti verrà dato spazio a Trincão, Mota e Ramos.

Nicolato risponde con il 3-5-2, ormai consolidato nel suo mandato in azzurro. Carnesecchi si troverà davanti un trio difensivo formato da Lovato, Pirola e Ranieri. Bellanova e Sala avranno il compito di garantire corsa e copertura sulle corsie esterne, mentre la mediana sarà governata da Maleh, Pobega e Maggiore. La coppia d'attacco, infine, dovrebbe prevedere Scamacca e Cutrone. Scalpita Raspadori.

PORTOGALLO UNDER 21 (4-3-3): Costa; Correia, Queiros, Leite, Dalot; Vieira, Luis, Gedson Fernandes; Trincão, Mota, Ramos.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Pirola, Ranieri; Bellanova, Maleh, Pobega, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone.