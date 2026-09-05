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Serie A
team-logoParma Calcio 1913
Stadio Ennio Tardini
team-logoMonza
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Lelio Donato

Formazioni Parma-Monza: le ultime sulla partita e dove vederla in diretta tv e streaming

Serie A
Parma Calcio 1913 vs Monza
Parma Calcio 1913
Monza

Parma e Monza cercano punti nella sfida valida per la terza giornata dopo due sconfitte consecutive: le ultime sulle formazioni di Cuesta e Juric, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Parma e Monza aprono la domenica della terza giornata di Serie A al 'Tardini'.

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Monza

3-5-2
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Formazione
Monza crest
Monza
MON
3-4-2-1
40E. Corvi72D. Drobnic15E. Del Prato37M. Troilo32C. Ordonez16M. Keita14E. Valeri27S. Britschgi80G. Fabbian19E. Toure9D. Romero20D. Thiam4J. Ziolkowski60E. Kouadio44A. Carboni14E. Akinsanmiro28A. Colpani7R. Mangas19S. Birindelli90M. Folorunsho47D. Mota10P. Cutrone
Monza crest
Monza
MON
3-5-2
Parma Calcio 1913

Formazione titolare

Monza

Allenatore

  • C. Cuesta
  • I. Juric

Entrambe le squadre cercano ancora i primi punti del loro campionato. Quella allenata da Cuesta ha infatti perso contro Cagliari e Juventus senza riuscire a segnare neppure un goal. Doppia sconfitta contro Inter e Udinese anche per gli uomini di Ivan Juric.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-MONZA

Cuesta schiera Romero accanto a Toure in attacco, Britschgi e Valeri sugli esterni, in mezzo al campo il nuovo acquisto Fabbian con Ordonez e Keita. Troilo guida la difesa davanti a Corvi.

Cutrone guida l'attacco di Juric, alle sue spalle Ngonge e Colpani. In mezzo al campo giocano Folorunsho e Akinsamiro. Ziolkowski, appena arrivato dalla Roma, al centro della difesa.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Toure. All. Cuesta

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Ziolkowski, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Ngonge; Cutrone. All. Juric

DOVE VEDERE PARMA-MONZA IN DIRETTA TV E STREAMING

Parma-Monza, gara valida per la terza giornata di Serie A, si gioca allo stadio 'Tardini' domenica 6 settembre con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN per gli abbonati, che potranno vederla collegandosi all'homepage o all'app tramite smart tv oppure dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone.

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