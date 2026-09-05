Formazioni Parma-Monza: le ultime sulla partita e dove vederla in diretta tv e streaming

Parma e Monza aprono la domenica della terza giornata di Serie A al 'Tardini'.
Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Monza
Formazione titolare
Allenatore
- C. Cuesta
- I. Juric
Entrambe le squadre cercano ancora i primi punti del loro campionato. Quella allenata da Cuesta ha infatti perso contro Cagliari e Juventus senza riuscire a segnare neppure un goal. Doppia sconfitta contro Inter e Udinese anche per gli uomini di Ivan Juric.
PROBABILI FORMAZIONI PARMA-MONZA
Cuesta schiera Romero accanto a Toure in attacco, Britschgi e Valeri sugli esterni, in mezzo al campo il nuovo acquisto Fabbian con Ordonez e Keita. Troilo guida la difesa davanti a Corvi.
Cutrone guida l'attacco di Juric, alle sue spalle Ngonge e Colpani. In mezzo al campo giocano Folorunsho e Akinsamiro. Ziolkowski, appena arrivato dalla Roma, al centro della difesa.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Toure. All. Cuesta
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Ziolkowski, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Ngonge; Cutrone. All. Juric
DOVE VEDERE PARMA-MONZA IN DIRETTA TV E STREAMING
Parma-Monza, gara valida per la terza giornata di Serie A, si gioca allo stadio 'Tardini' domenica 6 settembre con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN per gli abbonati, che potranno vederla collegandosi all'homepage o all'app tramite smart tv oppure dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone.