Formazioni Paraguay-Australia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Probabili formazioni Paraguay - Australia
Formazione titolare
Allenatore
- G. Alfaro
- T. Popovic
Infortuni e squalifiche
Sfida decisiva quella in programma tra Paraguay e Australia per la terza giornata del Gruppo D. Le due Nazionali, entrambe appaiate a quota tre punti, si giocano infatti il secondo posto che vale l'accesso sicuro ai sedicesimi di finale alle spalle degli USA. Un pareggio invece potrebbe qualificare entrambe.
Nel Paraguay non ci sarà Miguel Almiron, espulso nell'ultima partita per aver parlato con la mano davanti alla bocca come prevede il regolamento entrato in vigore proprio da questi Mondiali. I Socceroos, in cui gioca titolare Circati del Parma, sono davanti nella differenza reti e dunque in caso di pareggio chiuderebbero secondi.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Paraguay-Australia, gara valida per la terza giornata del Gruppo D dei Mondiali, si gioca alla San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California, venerdì 26 giugno con fischio d'inizio alle ore 04.00 italiane. La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN mentre non è prevista la diretta in chiaro di Paraguay-Australia sulla Rai.