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Lelio Donato

Formazioni Paraguay-Australia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Paraguay vs Australia
Paraguay
Australia

Alle spalle degli USA, già qualificati come primi, Paraguay e Australia si giocano il secondo posto del Gruppo D nella terza giornata: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Probabili formazioni Paraguay - Australia

4-4-2
Paraguay crest
Paraguay
PGY
Formazione
Australia crest
Australia
AUS
5-4-1
12O. Gill15G. Gomez3O. Alderete6J. Alonso4J. Caceres11Mauricio8D. Gomez23M. Galarza14A. Cubas19J. Enciso25I. Pitta18P. Beach19H. Souttar6J. Geria21C. Burgess3A. Circati5J. Bos8C. Metcalfe13A. O'Neill17N. Irankunda24P. Okon-Engstler9M. Toure
Australia crest
Australia
AUS
4-4-2
Paraguay

Formazione titolare

Australia

Allenatore

  • G. Alfaro
  • T. Popovic

Infortuni e squalifiche

    Sfida decisiva quella in programma tra Paraguay e Australia per la terza giornata del Gruppo D. Le due Nazionali, entrambe appaiate a quota tre punti, si giocano infatti il secondo posto che vale l'accesso sicuro ai sedicesimi di finale alle spalle degli USA. Un pareggio invece potrebbe qualificare entrambe.

    Nel Paraguay non ci sarà Miguel Almiron, espulso nell'ultima partita per aver parlato con la mano davanti alla bocca come prevede il regolamento entrato in vigore proprio da questi Mondiali. I Socceroos, in cui gioca titolare Circati del Parma, sono davanti nella differenza reti e dunque in caso di pareggio chiuderebbero secondi.

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Paraguay-Australia, gara valida per la terza giornata del Gruppo D dei Mondiali, si gioca alla San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California, venerdì 26 giugno con fischio d'inizio alle ore 04.00 italiane. La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN mentre non è prevista la diretta in chiaro di Paraguay-Australia sulla Rai.

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