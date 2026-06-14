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Stefano Silvestri

Formazioni Olanda-Giappone: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Olanda vs Giappone
Olanda
Giappone

Olanda e Giappone si ritrovano una contro l'altra nella seconda partita del gruppo E dei Mondiali: le scelte di formazione di Ronald Koeman e Hajime Moriyasu.

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Probabili formazioni Olanda - Giappone

4-3-3
Olanda crest
Olanda
OLA
Formazione
Giappone crest
Giappone
GIP
3-4-2-1
1B. Verbruggen22D. Dumfries6J. van Hecke4V. van Dijk15M. van de Ven21F. de Jong14T. Reijnders8R. Gravenberch24C. Summerville11C. Gakpo18D. Malen1Z. Suzuki21H. Ito4K. Itakura16T. Watanabe14J. Ito24K. Sano13K. Nakamura10R. Doan8T. Kubo15D. Kamada18A. Ueda
Giappone crest
Giappone
GIP
4-3-3
Olanda

Formazione titolare

Giappone

Allenatore

  • R. Koeman
  • H. Moriyasu

Tocca all'Olanda. La Nazionale di Ronald Koeman, che pur non essendo tra le favorite cercherà come in ogni edizione dei Mondiali di spingersi più in là possibile, affronta il Giappone nella prima giornata del girone E.

La gara tra la formazione di Koeman e quella di Hajime Moriyasu si giocherà questa sera, domenica 14 giugno, con calcio d'inizio alle 22 italiane. La sede sarà Arlington, negli Stati Uniti.

OIanda guidata da Memphis Depay, che fungerà da riferimento offensivo in un tridente completato da Summerville e Gakpo. Titolare anche l'ex rossonero Reijnders in mezzo al campo. Dumfries farà il terzino puro anche perché è assente l'infortunato Timber, inizialmente convocato ma costretto a saltare i Mondiali per infortunio.

Giappone con Ueda (Feyenoord) come punta più avanzata, sostenuto da Kubo e Ito. L'assenza pesante è quella di Endo, centrocampista del Liverpool, costretto a sua volta a rinunciare per infortunio ai Mondiali. In mezzo al campo titolare l'ex laziale Kamada, panchina invece per l'eterno Nagatomo.

Coppa del Mondo
Olanda crest
Olanda
OLA
Giappone crest
Giappone
GIP

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Ci sono due modi per vedere Olanda-Giappone in diretta tv e streaming: a trasmettere la partita in coesclusiva saranno infatti DAZN (scaricando l'app o anche tramite il canale presente su Prime Video) e la Rai, che la metterà a disposizione in chiaro e gratuitamente sia su Rai 1 che, in streaming, su RaiPlay.

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