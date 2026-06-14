Formazioni Olanda-Giappone: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Tocca all'Olanda. La Nazionale di Ronald Koeman, che pur non essendo tra le favorite cercherà come in ogni edizione dei Mondiali di spingersi più in là possibile, affronta il Giappone nella prima giornata del girone E.

La gara tra la formazione di Koeman e quella di Hajime Moriyasu si giocherà questa sera, domenica 14 giugno, con calcio d'inizio alle 22 italiane. La sede sarà Arlington, negli Stati Uniti.

OIanda guidata da Memphis Depay, che fungerà da riferimento offensivo in un tridente completato da Summerville e Gakpo. Titolare anche l'ex rossonero Reijnders in mezzo al campo. Dumfries farà il terzino puro anche perché è assente l'infortunato Timber, inizialmente convocato ma costretto a saltare i Mondiali per infortunio.

Giappone con Ueda (Feyenoord) come punta più avanzata, sostenuto da Kubo e Ito. L'assenza pesante è quella di Endo, centrocampista del Liverpool, costretto a sua volta a rinunciare per infortunio ai Mondiali. In mezzo al campo titolare l'ex laziale Kamada, panchina invece per l'eterno Nagatomo.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Ci sono due modi per vedere Olanda-Giappone in diretta tv e streaming: a trasmettere la partita in coesclusiva saranno infatti DAZN (scaricando l'app o anche tramite il canale presente su Prime Video) e la Rai, che la metterà a disposizione in chiaro e gratuitamente sia su Rai 1 che, in streaming, su RaiPlay.