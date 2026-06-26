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Formazioni Nuova Zelanda-Belgio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Nuova Zelanda vs Belgio
Nuova Zelanda
Belgio

Sarà ancora Romelu Lukaku a guidare l'attacco del Belgio nella sfida contro la Nuova Zelanda: gara da dentro o fuori per entrambe le squadre.

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Probabili formazioni Nuova Zelanda - Belgio

4-2-3-1
Nuova Zelanda crest
Nuova Zelanda
NZA
Formazione
Belgio crest
Belgio
BEL
4-2-3-1
1M. Crocombe13L. Cacace5M. Boxall2T. Payne16F. Surman20C. McCowatt10S. Singh11E. Just8M. Stamenic6J. Bell9C. Wood1T. Courtois4B. Mechele16K. De Winter5M. De Cuyper15T. Meunier23N. Raskin7K. De Bruyne10L. Trossard22A. Saelemaekers8Y. Tielemans9R. Lukaku
Belgio crest
Belgio
BEL
4-2-3-1
Nuova Zelanda

Formazione titolare

Belgio

Allenatore

  • D. Bazeley
  • R. Garcia

Infortuni e squalifiche

    La terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 mette di fronte due mondi calcistici storicamente e geograficamente distanti, ma uniti dalla medesima drammatica urgenza di fare punti. Al BC Place di Vancouver, in Canada, va in scena il primo confronto ufficiale in assoluto tra la Nuova Zelanda e il Belgio.

    La situazione nel Gruppo G è fluida e ancora priva di verdetti definitivi, rendendo questa sfida un vero e proprio dentro o fuori, sia per il Belgio di Rudi Garcia che per la Nuova Zelanda di Darren Bazeley.

    Il ct dei Diavoli Rossi deve fare i conti con la squalifica del difensore Nathan Ngoy, espulso nel finale nervoso della sfida contro l'Iran. Al suo posto potrebbe esserci il milanista De Winter. A centrocampo Raskin ancora favorito su Onana, davanti ci sarà Lukaku a guidare l'attacco, con Doku destinato alla panchina.

    Nella Nuova Zelanda occhi puntati su Just, che con la sua doppietta all'Iran alla prima giornata ha permesso di fatto agli All Whites di restare in corsa per la qualificazione fino all'ultimo turno.

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    Nuova Zelanda
    NZA
    Belgio crest
    Belgio
    BEL

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING

    Nuova Zelanda-Belgio sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

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