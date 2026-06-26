Formazioni Nuova Zelanda-Belgio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





La terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 mette di fronte due mondi calcistici storicamente e geograficamente distanti, ma uniti dalla medesima drammatica urgenza di fare punti. Al BC Place di Vancouver, in Canada, va in scena il primo confronto ufficiale in assoluto tra la Nuova Zelanda e il Belgio.

La situazione nel Gruppo G è fluida e ancora priva di verdetti definitivi, rendendo questa sfida un vero e proprio dentro o fuori, sia per il Belgio di Rudi Garcia che per la Nuova Zelanda di Darren Bazeley.

Il ct dei Diavoli Rossi deve fare i conti con la squalifica del difensore Nathan Ngoy, espulso nel finale nervoso della sfida contro l'Iran. Al suo posto potrebbe esserci il milanista De Winter. A centrocampo Raskin ancora favorito su Onana, davanti ci sarà Lukaku a guidare l'attacco, con Doku destinato alla panchina.

Nella Nuova Zelanda occhi puntati su Just, che con la sua doppietta all'Iran alla prima giornata ha permesso di fatto agli All Whites di restare in corsa per la qualificazione fino all'ultimo turno.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING

Nuova Zelanda-Belgio sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.