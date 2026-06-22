Formazioni Norvegia-Senegal: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Erling Haaland e la sua Norvegia vanno a caccia della qualificazione anticipata e matematica ai sedicesimi, dopo essersi qualificati a una fase finale dei Mondiali a distanza di 28 anni dall'ultima volta.

Di fronte c'è però il Senegal, che, a differenza dei norvegesi vincenti contro l'Iraq, all'esordio ha perso contro la favorita Francia: 1-3, inutile la rete del gioiello del PSG Mbaye.

Norvegia confermata rispetto al debutto: intoccabile ovviamente Haaland, con lui di nuovo Sorloth, cercato sul mercato dalla Juventus e non solo. Odegaard mezzala, Aursnes titolare alla pari del bolognese Heggem, Thorstvedt del Sassuolo in panchina così come Thorsby e Ostigard.

Nemmeno il Senegal dovrebbe cambiare granché rispetto alla partita persa contro la Francia: chiavi dell'attacco affidate nuovamente a Jackson, sostenuto da Sarr e Mané. In difesa Koulibaly, in mezzo al campo i due Gueye. Dalla panchina Mbaye.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Niente diretta in chiaro su Rai 1 e RaiPlay: Norvegia-Senegal, che si giocherà a East Rutherford alle ore 2 della notte tra lunedì 22 e martedì 23 giugno, è un'esclusiva DAZN e sarà dunque visibile in streaming scaricando l'app, o accedendo al sito ufficiale della piattaforma, e sottoscrivendo un abbonamento. L'alternativa è quella di attivare il canale DAZN presente su Prime Video e dedicato alla visione dei Mondiali.