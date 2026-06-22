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Stefano Silvestri

Formazioni Norvegia-Senegal: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Norvegia vs Senegal
Norvegia
Senegal

La Norvegia cerca il pass matematico per i sedicesimi di finale, il Senegal è a caccia di riscatto dopo il ko dell'esordio contro la Francia: le scelte di formazione dei due ct.

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Probabili formazioni Norvegia - Senegal

4-3-3
Norvegia crest
Norvegia
NOR
Formazione
Senegal crest
Senegal
SEN
4-3-3
1O. Nyland3K. Ajer5D. Wolfe26J. Ryerson17T. Heggem10M. Oedegaard8S. Berge14F. Aursnes9E. Haaland7A. Soerloth20A. Nusa16E. Mendy3K. Koulibaly25M. Diouf15K. Diatta19M. Niakhate8L. Camara26P. Gueye5I. Gueye11N. Jackson10S. Mane18I. Sarr
Senegal crest
Senegal
SEN
4-3-3
Norvegia

Formazione titolare

Senegal

Allenatore

  • S. Solbakken
  • P. Thiaw

Erling Haaland e la sua Norvegia vanno a caccia della qualificazione anticipata e matematica ai sedicesimi, dopo essersi qualificati a una fase finale dei Mondiali a distanza di 28 anni dall'ultima volta.

Di fronte c'è però il Senegal, che, a differenza dei norvegesi vincenti contro l'Iraq, all'esordio ha perso contro la favorita Francia: 1-3, inutile la rete del gioiello del PSG Mbaye.

Norvegia confermata rispetto al debutto: intoccabile ovviamente Haaland, con lui di nuovo Sorloth, cercato sul mercato dalla Juventus e non solo. Odegaard mezzala, Aursnes titolare alla pari del bolognese Heggem, Thorstvedt del Sassuolo in panchina così come Thorsby e Ostigard.

Nemmeno il Senegal dovrebbe cambiare granché rispetto alla partita persa contro la Francia: chiavi dell'attacco affidate nuovamente a Jackson, sostenuto da Sarr e Mané. In difesa Koulibaly, in mezzo al campo i due Gueye. Dalla panchina Mbaye.

Coppa del Mondo
Norvegia crest
Norvegia
NOR
Senegal crest
Senegal
SEN

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Niente diretta in chiaro su Rai 1 e RaiPlay: Norvegia-Senegal, che si giocherà a East Rutherford alle ore 2 della notte tra lunedì 22 e martedì 23 giugno, è un'esclusiva DAZN e sarà dunque visibile in streaming scaricando l'app, o accedendo al sito ufficiale della piattaforma, e sottoscrivendo un abbonamento. L'alternativa è quella di attivare il canale DAZN presente su Prime Video e dedicato alla visione dei Mondiali.

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