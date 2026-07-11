Formazioni Norvegia-Inghilterra: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Erling Haaland contro Harry Kane. L'entusiasmo della Norvegia, per la prima volta nella propria storia ai quarti di finale di un Mondiale, contro le speranze dell'Inghilterra di conquistare il titolo per la seconda volta dopo il 1966.

Il terzo quarto di finale del torneo, dopo Francia-Marocco e in attesa di Argentina-Svizzera, si gioca questa sera, alle 23 italiane all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens. La vincente della sfida affronterà in semifinale proprio una tra Argentina e Svizzera, che si ritroveranno faccia a faccia a seguire.

Per quanto riguarda la formazione della Norvegia, il virus che nei giorni scorsi ha colpito la rosa di Solbakken non dovrebbe togliere di mezzo alcuna stella: in campo la stessa formazione che ha eliminato il Brasile agli ottavi, compreso naturalmente Haaland ma anche i vari Sorloth, Nusa, Odegaard e il bolognese Heggem.

Un cambio forzato invece nell'Inghilterra: a destra non ci sarà Quansah, espulso contro il Messico e out per squalifica. Al suo posto più Spence di James, a sua volta recuperato da un infortunio. Sugli esterni sono nuovamente pronti Saka e Gordon, con Madueke e Rashford pronti a entrare a gara in corso. Le stelle, naturalmente, sono Kane e Bellingham.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Norvegia-Inghilterra sarà visibile in diretta e in chiaro sulla Rai e in particolare su Rai 1, che trasmetterà la partita gratuitamente. Diretta gratis anche in streaming grazie a RaiPlay. Chi possiede un abbonamento potrà però vedere la gara anche su DAZN, scaricando l'app o accedendo al sito ufficiale della piattaforma, con l'alternativa dell'attivazione del canale dedicato ai Mondiali presente su Prime Video.