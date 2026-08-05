Formazioni Napoli-Osasuna: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Dopo Arezzo e Carrarese, il Napoli alza il livello delle sue amichevoli affrontando l'Osasuna, club spagnolo militante nella Liga.

Allegri pronto a schierare un 4-3-3 con Marianucci promosso titolare al centro della difesa al fianco di Rrahmani.

Chance per Vergara a centrocampo con Anguissa e Lobotka, mentre il tridente è quello titolare con Politano, Hojlund ed Alisson Santos.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-OSASUNA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Olivera; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri.

OSASUNA (3-5-2): Herrera; Arguibide, Catena, Santos; Benito, Muñoz, Moncayola, Aurìa, Morales; Barja, García. All. Ramis.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle 18.30 di mercoledì 5 agosto con diretta tv su DAZN e Sky (canale 251), ma in pay per view, al costo di 9,99 euro.