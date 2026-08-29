Formazioni Napoli-Como: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Il Napoli per il bis, il Como per la prima vittoria. In una gara che, nonostante il campionato sia solamente alla seconda giornata, profuma già di lotta per le prime posizioni della classifica.

La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto tra le polemiche l'esordio in casa del Genoa; solo 1-1 invece per quella di Cesc Fabregas, salvata da Douvikas dopo essere andata sotto nel punteggio.

Allegri ha il dubbio principale in mezzo al campo, dove Anguissa può tenersi il posto ma è insidiato da De Bruyne e Vergara, entrambi a segno a Genova. Intoccabile Hojlund, così come Politano e Alisson Santos. In difesa confermato Rafa Marin con Rrahmani, visto che né Beukema né Badiashile sono ancora al 100%.

Como con Douvikas a guidare l'attacco, in attesa dell'arrivo di Kean dalla Fiorentina. In mezzo al campo Da Cunha spera di riprendersi una maglia da titolare, mentre Diao insidia il posto di Jesus Rodriguez.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-COMO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Napoli-Como si giocherà allo stadio Maradona di Napoli domenica 30 agosto, con calcio d'inizio alle 18.30. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, e sarà visibile in streaming tramite abbonamento scaricando l'app della piattaforma o accedendo al sito ufficiale. I clienti sia di Sky che di DAZN avranno la possibilità di seguire la partita anche su DAZN 1 , al canale numero 214 di Sky.







