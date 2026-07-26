Formazioni Napoli-Carrarese: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Il Napoli scende in campo per la seconda amichevole dopo la sconfitta contro l'Arezzo. Stavolta l'avversario degli azzurri è la Carrarese.

Allegri deve ancora fare i conti con parecchie assenze, a partire da quelli dei nazionali che hanno giocato i Mondiali. Non ci saranno inoltre gli infortunati Buongiorno, Beukema, Neres e Lucca. Mentre si sono fermati nelle ultime ore anche Alisson Santos e Lindstrom. Al centro della difesa giocherà Rafa Marin. Vergara dovrebbe agire da mezzala con Politano e Giovane nel tridente insieme a Hojlund.

La probabile formazione del Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrhamani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri

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Napoli-Carrarese si gioca domenica 26 luglio con fischio d'inizio alle ore 18.00. La seconda amichevole della squadra di Allegri sarà visibile solo a pagamento in pay per view al costo di 9.99 euro su Sky Sport, DAZN, NOW e OneFootball.