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Stefano Silvestri

Formazioni Napoli-Aris: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

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Napoli vs Aris Salonicco FC
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Ultima amichevole del precampionato del Napoli, che a Castel di Sangro sfida i greci dell'Aris: come si schiererà la formazione allenata da Massimiliano Allegri.

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L'ultima amichevole, l'ultimo test prima di fare finalmente sul serio. Il Napoli ospita a Castel di Sangro i greci dell'Aris Salonicco con la testa già rivolta all'esordio in campionato, che vedrà gli azzurri di scena sul campo del Genoa.

La formazione azzurra, che da quest'anno è passata nelle mani di Massimiliano Allegri, ha avuto un andamento oscillante nelle altre amichevoli: ha iniziato perdendo contro l'Arezzo, ha battuto Carrarese e Osasuna, quindi il pareggio contro il Celta di qualche giorno fa.

Per quanto riguarda la probabile formazione che Allegri schiererà in campo, spazio in attacco ai soliti Politano, Hojlund e Alisson Santos. In difesa coppia centrale obbligata Rrahmani-Rafa Marin, in attesa di novità dal mercato. De Bruyne e Lobotka verso un'iniziale panchina così come Vergara, pronti Anguissa e Gilmour. In porta Meret, Spinazzola terzino sinistro.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

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NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Ci sono diverse opzioni per assistere a Napoli-Aris, ma nessuna di queste tramite abbonamento: per vedere la partita la si dovrà infatti acquistare singolarmente, proprio come accaduto per le altre amichevoli dei partenopei. Gara visibile dunque su DAZN, su Sky Primafila (canale 251 del satellite), su NOW e su OneFootball.

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