Formazioni Napoli-Arezzo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Si alza il sipario sul primo Napoli di Massimiliano Allegri, che alla Ski.it Arena di Carciato sfida quest'oggi l'Arezzo, nel primo test amichevole del precampionato degli azzurri.

Secondo le indiscrezioni filtrate da Dimaro, Allegri partirà con il 4-3-3, il modulo scelto per iniziare a dare vita al suo Napoli. Tra i pali ci sarà Alex Meret, protetto da una linea difensiva a quattro composta presumibilmente da capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Marin e Spinazzola. A centrocampo uno dei motivi d'interesse della sfida: il primo test da mezzala per Vergara, che Allegri schiererà dal primo minuto insieme a Lobotka e Anguissa. In attacco il trio formato da Politano, Hojlund e Alisson Santos.





DOVE VEDERE NAPOLI-AREZZO IN TV E IN STREAMING

La partita tra Napoli e Arezzo (fischio d'inizio previsto alle ore 18:00) sarà trasmessa in diretta da DAZN, ma sarà disponibile anche, in pay per view, su SKY e NOW.