Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Amichevoli dei club
team-logoNapoli
team-logoS.S. Arezzo
Guarda su NOWGuarda su DAZN
GOAL

Formazioni Napoli-Arezzo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Amichevoli dei club
Napoli vs S.S. Arezzo
S.S. Arezzo
Napoli

Prima amichevole stagionale per il Napoli targato Massimiliano Allegri: il tecnico livornese dovrebbe testare il 4-3-3, con Alisson e Politano a supporto di Hojlund. Vergara nel nuovo ruolo di mezzala.

Pubblicità


Si alza il sipario sul primo Napoli di Massimiliano Allegri, che alla Ski.it Arena di Carciato sfida quest'oggi l'Arezzo, nel primo test amichevole del precampionato degli azzurri.

Secondo le indiscrezioni filtrate da Dimaro, Allegri partirà con il 4-3-3, il modulo scelto per iniziare a dare vita al suo Napoli. Tra i pali ci sarà Alex Meret, protetto da una linea difensiva a quattro composta presumibilmente da capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Marin e Spinazzola. A centrocampo uno dei motivi d'interesse della sfida: il primo test da mezzala per Vergara, che Allegri schiererà dal primo minuto insieme a Lobotka e Anguissa. In attacco il trio formato da Politano, Hojlund e Alisson Santos.


DOVE VEDERE NAPOLI-AREZZO IN TV E IN STREAMING

Amichevoli dei club
Napoli crest
Napoli
NAP
S.S. Arezzo crest
S.S. Arezzo
ARE

La partita tra Napoli e Arezzo (fischio d'inizio previsto alle ore 18:00) sarà trasmessa in diretta da DAZN, ma sarà disponibile anche, in pay per view, su SKY e NOW.

Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google