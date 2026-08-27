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Serie A
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Lelio Donato

Formazioni Milan-Venezia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Milan vs Venezia
Milan
Venezia

Il Milan di Amorim debutta in casa nell'anticipo della seconda giornata di Serie A contro il Venezia: le ultime sulle formazioni e dove vedere la gara in diretta tv e streaming.

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Il Milan cerca continuità nell'anticipo della seconda giornata di Serie A contro il Venezia.

Probabili formazioni Milan - Venezia

3-4-2-1
Milan crest
Milan
MIL
Formazione
Venezia crest
Venezia
VEN
3-5-2
16M. Maignan31S. Pavlovic5K. De Winter34M. Gila21S. Chukwueze80Y. Musah70A. Cisse14L. Modric8R. Loftus-Cheek2P. Estupinan9G. Ramos1F. Stankovic3J. Schingtienne4B. Franjic17A. Bella-Kotchap18A. Hainaut6G. Busio14T. Correia26T. Basic71K. Perez45A. Adams10J. Yeboah
Venezia crest
Venezia
VEN
3-4-2-1
Milan

Formazione titolare

Venezia

Allenatore

  • R. Amorim
  • G. Stroppa

La formazione rossonera ha vinto al debutto in campionato in casa del Torino mentre i lagunari sono reduci dalla sconfitta subita contro il Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-VENEZIA

Amorim dovrebbe confermare De Winter al centro della difesa, in mezzo al campo probabile maglia da titolare per Rabiot accanto a Modric. Cisse confermatissimo alle spalle di Gonçalo Ramos. In panchina Pulisic. Estupinan favorito su Bartesaghi a sinistra.

Nonostante la sconfitta Stroppa sembra intenzionato a schierare lo stesso undici del debutto in campionato con la coppia Adams-Yeboah in attacco. Basic, Busio e Kike Perez a centrocampo.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. All. Amorim

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Bella-Kotchap, Schingtienne, Franjic; Hainaut, Basic, Busio, Kike Perez, Correia; Adams, Yeboah. All. Stroppa


DOVE VEDERE MILAN-VENEZIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Milan-Venezia, anticipo della seconda giornata di Serie A, si gioca venerdì 28 agosto a 'San Siro' con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN e sarà visibile tramite app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.



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