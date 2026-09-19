Formazioni Milan-Lecce: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Negli occhi c'è ancora il dominio di mercoledì del Benfica, ma il Milan non ha tempo per leccarsi le ferite: a San Siro arriva il Lecce, in una gara che per i rossoneri rappresenta un'opportunità di riscatto.

Il Milan deve tentare in tutti i modi di non staccarsi troppo dalla vetta, dopo aver vinto le prime due partite e pareggiato le altre due: l'ultima contro la Lazio, da 0-2 a 2-2. Ma il Lecce sta bene ed è tornato a vincere nello scorso weekend, battendo 3-2 il Monza e portandosi a quota 6 in classifica.

Amorim cambia e sceglie Pulisic dal primo minuto: l'americano è pronto a prendersi la prima maglia da titolare stagionale dopo i subentri contro Lazio e Benfica. A fargli spazio sarà Loftus-Cheek. Confermato invece Cisse nei due alle spalle di Gonçalo Ramos. A sinistra Diego Moreira, panchina per Estupinan. Rabiot sicuro del posto in mezzo al campo, Modric meno.

Geubbels verso un altro forfait: pronto nuovamente Stulic in attacco, con Monteiro e N'Dri a sostenerlo e Pierotti in panchina. Intoccabile in mezzo al campo Coulibaly, grande protagonista contro il Monza. In difesa Siebert è ancora favorito su Gaspar.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LECCE

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos. All Amorim

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; N'Dri, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Milan-Lecce è un'esclusiva DAZN e sarà dunque visibile, tramite abbonamento, scaricando l'app o accedendo al sito ufficiale del broadcaster. Gli abbonati sia a DAZN che a Sky potranno seguirla anche attivando DAZN 1, al canale numero 214 di Sky. La gara si giocherà in posticipo alle 20.45 di domenica 20 settembre.







