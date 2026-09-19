Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoMilan
San Siro
team-logoLecce
Guarda su DAZN
Stefano Silvestri

Formazioni Milan-Lecce: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Milan vs Lecce
Milan
Lecce

Il Milan cerca riscatto dopo la sconfitta in Europa League contro il Benfica: a San Siro arriva il Lecce. Le scelte di formazione di Ruben Amorim ed Eusebio Di Francesco.

Pubblicità


Probabili formazioni Milan - Lecce

3-4-2-1
Milan crest
Milan
MIL
Formazione
Lecce crest
Lecce
LEC
4-3-3
M. MaignanM. MaignanS. PavlovicS. PavlovicK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaS. ChukwuezeS. ChukwuezeC. PulisicC. PulisicA. RabiotA. RabiotL. ModricL. Modricteam-logoD. MoreiraA. JashariA. JashariG. RamosG. RamosW. FalconeW. FalconeJ. SiebertJ. SiebertD. VeigaD. VeigaGabrielGabrielA. GalloA. GalloY. MalehY. MalehL. CoulibalyL. CoulibalyI. IlicI. Ilicteam-logoJ. MonteiroS. PierottiS. PierottiN. StulicN. Stulic
Lecce crest
Lecce
LEC
3-4-2-1
Milan

Formazione titolare

Lecce

Allenatore

  • R. Amorim
  • E. Di Francesco

Negli occhi c'è ancora il dominio di mercoledì del Benfica, ma il Milan non ha tempo per leccarsi le ferite: a San Siro arriva il Lecce, in una gara che per i rossoneri rappresenta un'opportunità di riscatto.

Il Milan deve tentare in tutti i modi di non staccarsi troppo dalla vetta, dopo aver vinto le prime due partite e pareggiato le altre due: l'ultima contro la Lazio, da 0-2 a 2-2. Ma il Lecce sta bene ed è tornato a vincere nello scorso weekend, battendo 3-2 il Monza e portandosi a quota 6 in classifica.

Amorim cambia e sceglie Pulisic dal primo minuto: l'americano è pronto a prendersi la prima maglia da titolare stagionale dopo i subentri contro Lazio e Benfica. A fargli spazio sarà Loftus-Cheek. Confermato invece Cisse nei due alle spalle di Gonçalo Ramos. A sinistra Diego Moreira, panchina per Estupinan. Rabiot sicuro del posto in mezzo al campo, Modric meno.

Geubbels verso un altro forfait: pronto nuovamente Stulic in attacco, con Monteiro e N'Dri a sostenerlo e Pierotti in panchina. Intoccabile in mezzo al campo Coulibaly, grande protagonista contro il Monza. In difesa Siebert è ancora favorito su Gaspar.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LECCE

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos. All Amorim

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; N'Dri, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Milan-Lecce è un'esclusiva DAZN e sarà dunque visibile, tramite abbonamento, scaricando l'app o accedendo al sito ufficiale del broadcaster. Gli abbonati sia a DAZN che a Sky potranno seguirla anche attivando DAZN 1, al canale numero 214 di Sky. La gara si giocherà in posticipo alle 20.45 di domenica 20 settembre.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google