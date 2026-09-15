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Stefano Silvestri

Formazioni Milan-Benfica: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Europa League
Milan vs Benfica
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Tempo di esordio in Europa League per il Milan, che ospita il Benfica nella prima partita della League Phase: le scelte di formazione di Ruben Amorim e Marco Silva.

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Probabili formazioni Milan - Benfica

Allenatore

  • R. Amorim

Archiviato il pareggio in rimonta in casa della Lazio, il Milan inizia il proprio percorso in Europa League: a San Siro arriva il Benfica, primo avversario dei rossoneri nella League Phase.

La squadra allenata da Marco Silva, successore di José Mourinho, è seconda nel proprio campionato dove è reduce da sei vittorie consecutive. In vetta a punteggio pieno c'è il Porto di Francesco Farioli con 18 punti, due in più rispetto alle Aquile.

Ruben Amorim cambia qualcosa rispetto alla gara di sabato contro la Lazio: spazio per Hutchinson, pronto a far coppia sulla trequarti con Cisse. Terracciano fa rifiatare Gila in difesa, in mezzo al campo Musah e Jashari, con Modric e Rabiot verso la panchina. Non dovrebbe riposare l'ex Gonçalo Ramos. Pulisic entrerà nuovamente a gara in corso.

Nel Benfica occhio al pericolo pubblico Pavlidis, sostenuto da Rafa Silva, Prestianni e Schjelderup. Tanti gli ex della Serie A tra campo e panchina: da Circati a Barrenechea, passando per Dahl.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BENFICA

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Gonçalo Ramos. All. Amorim

BENFICA (4-2-3-1): Samuel Soares; Banjaqui, Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Palhinha; Rafa Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis. All. Marco Silva

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Milan-Benfica sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Non ci sarà invece la diretta in chiaro su TV8. In streaming, gara visibile su NOW tramite abbonamento ma anche su SkyGo, in questo caso solo per i clienti Sky.


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