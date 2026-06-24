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Stefano Silvestri

Formazioni Marocco-Haiti: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Marocco vs Haiti
Marocco
Haiti

Il Marocco vuole qualificazione e primo posto nel girone, Haiti già eliminato: le scelte di formazione per la gara che si gioca in contemporanea con Scozia-Brasile.

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Probabili formazioni Marocco - Haiti

4-2-3-1
Marocco crest
Marocco
MAR
Formazione
Haiti crest
Haiti
HAI
4-4-2
1Y. Bounou14I. Diop3N. Mazraoui18C. Riad2A. Hakimi6A. Bouaddi23B. El Khannouss24N. El Aynaoui8A. Ounahi10B. Diaz11I. Saibari1J. Placide8M. Experience5H. Delcroix2C. Arcus4R. Ade11D. Louicius17D. Jean Jacques15R. Providence10J. Bellegarde20F. Pierrot18W. Isidor
Haiti crest
Haiti
HAI
4-2-3-1
Marocco

Formazione titolare

Haiti

Allenatore

  • M. Ouahbi
  • S. Migne

Sorpresa ai Mondiali del Qatar, il Marocco si sta comportando benissimo anche in quest'edizione. La Nazionale nordafricana ha fermato il Brasile, ha battuto la Scozia e ora vuole completare l'opera con Haiti.

Vincendo la terza partita, il Marocco sarebbe intanto certo della qualificazione ai sedicesimi di finale. E poi, a seconda del risultato di Scozia-Brasile che si giocherà in contemporanea, potrebbe anche chiudere in vetta il gruppo C. Haiti, di contro, ha perso le prime due partite ed è già matematicamente eliminato.

Intoccabili Brahim Diaz e Hakimi nel Marocco. In campo dall'inizio anche Saibari, a segno sia contro il Brasile che contro la Scozia, e il gioiellino di centrocampo Bouaddi: quest'ultimo farà coppia con il romanista El Aynaoui.

Haiti torna invece alle due punte per provare quantomeno a strappare un punto contro un avversario ancora una volta favorito: Isidor titolare, è pronto ad affiancare Pierrot.

Coppa del Mondo
Marocco crest
Marocco
MAR
Haiti crest
Haiti
HAI

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

La gara tra Marocco e Haiti è un'esclusiva DAZN, e come tale sarà visibile scaricando l'app della piattaforma su una moderna tv o su un dispositivo mobile, con l'alternativa dell'accesso al sito ufficiale o dell'attivazione del canale dedicato ai Mondiali presente su Prime Video.

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