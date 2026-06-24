Formazioni Marocco-Haiti: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Sorpresa ai Mondiali del Qatar, il Marocco si sta comportando benissimo anche in quest'edizione. La Nazionale nordafricana ha fermato il Brasile, ha battuto la Scozia e ora vuole completare l'opera con Haiti.

Vincendo la terza partita, il Marocco sarebbe intanto certo della qualificazione ai sedicesimi di finale. E poi, a seconda del risultato di Scozia-Brasile che si giocherà in contemporanea, potrebbe anche chiudere in vetta il gruppo C. Haiti, di contro, ha perso le prime due partite ed è già matematicamente eliminato.

Intoccabili Brahim Diaz e Hakimi nel Marocco. In campo dall'inizio anche Saibari, a segno sia contro il Brasile che contro la Scozia, e il gioiellino di centrocampo Bouaddi: quest'ultimo farà coppia con il romanista El Aynaoui.

Haiti torna invece alle due punte per provare quantomeno a strappare un punto contro un avversario ancora una volta favorito: Isidor titolare, è pronto ad affiancare Pierrot.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

La gara tra Marocco e Haiti è un'esclusiva DAZN, e come tale sarà visibile scaricando l'app della piattaforma su una moderna tv o su un dispositivo mobile, con l'alternativa dell'accesso al sito ufficiale o dell'attivazione del canale dedicato ai Mondiali presente su Prime Video.