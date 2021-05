Probabili formazioni Manchester City-Chelsea: 'Citizens' campioni in caso di vittoria

All'Etihad Stadium va in scena l'antipasto della finale di Champions: in caso di successo sul Chelsea, il City vincerebbe la sua settima Premier.

La mancata disputa di Manchester United-Liverpool ha soltanto rinviato la festa per il Manchester City, ormai ad un passo dalla sua settima Premier League: con un successo sul Chelsea, Pep Guardiola si laureerebbe campione d'Inghilterra per la terza volta, raggiungendo José Mourinho e Arsene Wenger.

Non sarà comunque semplice contro quella che sarà l'altra finalista della Champions League nel match in programma a Istanbul il 29 maggio: un antipasto succoso dell'ultimo atto europeo, successivo al confronto disputato a Wembley lo scorso 17 aprile.

Allora c'era in palio la finale di FA Cup, conquistata dai 'Blues' grazie a Ziyech: una vittoria che ha trasmesso ulteriore fiducia ai giocatori di Tuchel, convinti di poter scrivere la storia in terra turca tra tre settimane.

Un buon risultato consentirebbe al Chelsea di blindare il quarto posto, piano B di importanza estrema da adottare per la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie qualora arrivasse una sconfitta nella finalissima.

Guardiola potrebbe concedere la passerella ad Agüero al centro dell'attacco, con Mahrez e Sterling a supporto sulle fasce. Mediana con Rodri, Gündoğan e De Bruyne. Possibile difesa a quattro con Joao Cancelo e Mendy sulla linea dei terzini, Ruben Dias e Laporte al centro. Ederson tra i pali.

Tuchel col dubbio Werner: il tedesco potrebbe fare spazio al connazionale Havertz, supportato da Mount e Pulisic. Jorginho e Kanté intoccabili in mezzo al campo, James e Alonso ad imperversare sulle fasce. Zouma, Thiago Silva e Rüdiger davanti a Mendy.

La sfida, in programma alle ore 18:30, può essere seguita in tv su Sky a questi canali: Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Streaming disponibile su SkyGo e NOW.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-CHELSEA

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Mendy; Rodri, Gündoğan, De Bruyne; Mahrez, Agüero, Sterling.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Zouma, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz.