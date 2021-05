Probabili formazioni Lazio-Torino: Sanabria in coppia con Belotti

Lazio-Torino è il recupero della 25esima giornata: Pereira partner di Immobile, Strakosha tra i pali. Verdi mezzala per Nicola.

Se c'è una partita che, più di altre, ha stretto un rapporto col famigerato Covid-19, questa è Lazio-Torino: all'andata fu polemica per la presunta positività di alcuni giocatori biancocelesti in campo, tra cui Immobile, mentre il secondo atto fu rinviato per il focolaio venutosi a creare all'interno della rosa granata.

A pochi giorni dalla fine del campionato è giunto finalmente il momento per recuperare la sfida relativa alla giornata numero 25: biancocelesti senza ormai più chance di qualificarsi alla Champions ma sicuri quantomeno di un posto in Europa League, granata protagonisti del duello a distanza col Benevento che domenica sera farà visita all'Olimpico Grande Torino in quello che si appresta ad essere un vero e proprio spareggio-salvezza. A meno che Belotti e compagni non conquistino un punto a Roma: in quel caso lo scontro diretto dell'ultima giornata avrebbe senso solo per le statistiche.

Simone Inzaghi ha annunciato il forfait di Correa, oltre a quello dello squalificato Acerbi che non è al meglio dal punto di vista fisico: Andreas Pereira partner di Immobile, panchina per Muriqi. Lazzari e Fares (favorito su Lulic) sulle corsie esterne, Parolo e Luis Alberto interni ai lati di Leiva. Riposo per Milinkovic-Savic. Dietro spazio a Marusic, Luiz Felipe e Radu davanti a Strakosha. Reina convocato, out Caicedo.

Nicola col dubbio Sanabria-Zaza: paraguaiano in vantaggio sull'italiano (che è diffidato) per affiancare Belotti. Singo e Ansaldi a correre sulle fasce, Rincon e Verdi le mezzali a coadiuvare Mandragora. Izzo, Nkoulou e Bremer a protezione della porta di Sirigu. Vanja Milinkovic-Savic, Murru e Gojak hanno recuperato e sono a disposizione, ma partono dalla panchina.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Pereira, Immobile.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.