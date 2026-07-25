Formazioni Karlsruher-Inter: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

L'Inter torna in campo per il secondo test estivo contro il Karlsruher, club che milita attualmente in 2.Bundesliga ovvero la seconda serie del calcio tedesco.

I nerazzurri, ancora privi dei nazionali che hanno giocato i Mondiali tra cui il capitano Lautaro Martinez, hanno vinto per 16-0 la primissima amichevole contro il modesto SV Aasen. Grande protagonista Pio Esposito, autore di cinque goal e che dovrebbe partire nuovamente titolare.

Accanto a lui ci sarà Topalovic mentre in difesa Pavard affiancherà Bisseck e Bastoni. Sulle fasce Luis Henrique e Dimarco, Zielinski in regia con Frattesi e Barella mezzali.

La probabile formazione dell'Inter:

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Barella, Dimarco; P. Esposito, Topalovic. All. Chivu.

DOVE VEDERE KARLSRUHER-INTER IN DIRETTA TV E STREAMING

Karlsruher-Inter si giocherà domenica 26 luglio: il calcio d'inizio sarà alle ore 16.30. La gara sarà visibile in più modi e su più piattaforme ed emittenti: su DAZN e Sky (canale Sky Sport Calcio) ma anche su NOW, sempre tramite un abbonamento. Sarà inoltre possibile vedere l'amichevole dei nerazzurri su Inter TV e in pay per view su OneFootball.