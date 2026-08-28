Formazioni Juventus-Parma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

+Obiettivo: fare il bis. Dopo aver battuto il Frosinone all'inizio, la Juventus ospita il Parma nella seconda giornata di Serie A per provare a rimanere a punteggio pieno in classifica.

Lo farà senza Kenan Yildiz, che si è infortunato a un piede allo Stirpe e sarà costretto a operarsi: una tegola enorme per Spalletti, costretto a fare di necessità virtù e schierare la propria formazione senza il talento turco per diverse settimane.

Non sta bene nemmeno il Parma, ma da un diverso punto di vista: la formazione di Carlos Cuesta ha iniziato nel modo peggiore possibile il campionato, facendosi battere in casa in extremis da una diretta concorrente alla salvezza come il Cagliari.

La Juventus si schiererà con il solito 4-2-3-1, con Boga al posto di Yildiz e Alajbegovic pronto a prendere quello di McKennie, fermato da un affaticamento muscolare. Sullo sfondo anche l'opzione di un passaggio al 4-3-3, con l'inserimento di Koopmeiners. Cambiaso ancora in panchina, Lucumí insidia il posto di Kelly in difesa, Vicario è recuperato.

Il Parma potrebbe confermare l'undici visto alla prima giornata contro il Cagliari: dunque Corvi e non Daffara in porta, Ndiaye sostituto di Circati in difesa, Konate titolare in mezzo al campo, Lontani e Bernabé a sostenere Touré in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-PARMA

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Douglas Luiz, Locatelli; Conceiçao, Alajbegovic, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Ordonez, Keita, Konate; Bernabé, Lontani; Touré. All. Cuesta

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Juventus-Parma è un'esclusiva DAZN e sarà visibile in diretta streaming scaricando l'app della piattaforma su un moderno televisore o su un qualsiasi dispositivo mobile (computer, smartphone, tablet), ma anche accedendo al sito ufficiale. I clienti sia di Sky che di DAZN potranno inoltre seguire il match attivando DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.







