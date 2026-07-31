Formazioni Juventus-Nizza: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

La Juventus scende in campo per la terza amichevole estiva contro il Nizza.

I bianconeri, dopo il pareggio senza reti contro il Basilea di Lichtsteiner, hanno battuto per 0-1 lo Standard Liegi grazie al goal di Fabio Miretti che dovrebbe giocare nuovamente titolare alle spalle del giovane Durmisi. Ekhator infatti è ancora infortunato, mentre Milik non è al meglio e Openda è stato ceduto al Lione. Per il resto tutto confermato con Douglas Luiz in mezzo al campo, Gatti in difesa e Di Gregorio in porta.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NIZZA

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Licina, Miretti. Boga; Durmisi. All. Spalletti.

NIZZA (3-4-2-1): Boulhendi; Jannson, Ndayishimiye, Mantsounga; Clauss, Coulibaly, Abergel, Mandz; Tsiendi, Louchet; Diop. All. Haise.





DOVE VEDERE JUVENTUS-NIZZA IN DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Nizza si gioca venerdì 31 luglio allo Juventus Training Center con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00. La partita verrà trasmessa su DAZN, Sky Sport e NOW per gli abbonati. Ma sarà possibile vedere l'amichevole dei bianconeri anche gratis in diretta streaming sul sito ufficiale della Juventus.







