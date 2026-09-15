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Stefano Silvestri

Formazioni Juventus-NEC: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Europa League
Juventus vs NEC Nijmegen
Juventus
NEC Nijmegen

La Juventus cerca riscatto in Europa League dopo il ko contro il Sassuolo: chi gioca titolare nella sfida tra i bianconeri e gli olandesi del NEC.

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Probabili formazioni Juventus - NEC Nijmegen

Allenatore

  • L. Spalletti

La Juventus esordisce nella competizione che non avrebbe voluto disputare. Inizia il cammino in Europa League dei bianconeri, che nella scorsa stagione non sono stati capaci di conquistare la qualificazione alla Champions League.

Il primo avversario della formazione di Luciano Spalletti sono gli olandesi del NEC, retrocessi in Europa League dopo aver perso i preliminari di Champions League contro il Bodo/Glimt.

Woltemade pronto a prendere il posto del deludente Kolo Muani in attacco, con Conceiçao, Nico Gonzalez e Alajbegovic confermati sulla trequarti. Boga out, Zhegrova non è in lista UEFA. Celik può rimpiazzare Lucumí. McKennie e Cambiaso di nuovo a disposizione, ma a meno di sorprese dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NEC

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti

NEC (3-4-2-1): Crettaz; Storm, Sandler, Kabar; Tahaui, Nejasmic, Geiger, Bischoff; Chery, Lobreton; Sierhuis. All. Schreuder

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Juventus-NEC è un'esclusiva tv Sky e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. In streaming, invece, diretta su NOW tramite abbonamento. I clienti Sky potranno infine utilizzare l'app senza costi aggiuntivi SkyGo.


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