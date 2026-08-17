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JuventusGetty Images
Marco Trombetta

Formazioni Juventus-Juventus Next Gen: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Juventus

Classica amichevole in famiglia all'Allianz Stadium tra Juventus e Juventus Next Gen: orario, diretta tv e formazioni del match.

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Si aprono i cancelli dell'Allianz Stadium di Torino per la prima volta in questa stagione in occasione della tradizionale amichevole in famiglia tra la Juventus e la Juventus Next Gen.

I bianconeri di Spalletti sono tornati in Italia dopo il tour tra Asia e Australia concluso con la vittoria nell'amichevole contro il Palermo a Peth.

Per l'amichevole contro la Next Gen, Spalletti è intenzionato a schierare la formazione tipo in vista dell'esordio in campionato contro il Frosinone.

Torna Thuram titolare in mezzo al campo al fianco di Locatelli, davanti c'è McKennie trequartista con Conceicao e Yildiz ai suoi lati dietro Kolo Muani. Panchina iniziale per Alajbegovic. Perin tra i pali in attesa di Vicario.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-JUVENTUS NEXT GEN

Serie A
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Juventus crest
Juventus
JUV

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie; Yildiz; Kolo Muani. All. Spalletti.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco, Brugarello, Verde, Savio, Macca, Merola, Vallana, Leone, Konate, Licina, Guerra. All. Brambilla.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Il match, in programma il 17 agosto alle ore 18, sarà visibile in tv e in streaming per gli abbonati DAZN. La diretta tv sarà disponibile anche su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

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