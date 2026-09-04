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Lelio Donato

Formazioni Inter-Napoli: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Inter vs Napoli
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L'Inter ospita il Napoli a 'San Siro' nel primo vero big-match del campionato valido per la terza giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni di Chivu e Allegri, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Occhi puntati su 'San Siro' dove va in scena Inter-Napoli, big-match della terza giornata di Serie A.

I nerazzurri vogliono proseguire il percorso netto iniziato in questo campionato grazie alle vittorie contro Monza e Cagliari, seppure arrivate in modo diverso. La formazione partenopea invece ha già bisogno di non perdere terreno dalle prime posizioni dopo la sconfitta casalinga contro il Como nell'ultimo turno.

Il grande assente sarà Scott McTominay, autore di una splendida doppietta nell'ultimo scontro diretto giocato a 'San Siro' ma fermato da un'aritmia cardiaca benigna che lo terrà fuori per almeno un mese.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-NAPOLI

Chivu conferma la coppia Esposito-Lautaro, Thuram non è ancora pronto e parte dalla panchina. A centrocampo gioca Zielinski che viene preferito a Sucic e Jones. In difesa l'unico vero dubbio tra Akanji e Pavard col primo favorito, in quel caso Bisseck sarà il braccetto destro.

Allegri dovrebbe scegliere Kevin De Bruyne al posto di McTominay, ma occhio a Vergara. Spinazzola è favorito su Olivera come terzino sinistro. Scelte obbligate in difesa dove gioca Rafa Marin. In attacco invece Politano e Alisson Santos affiancheranno Hojlund.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri

DOVE VEDERE INTER-NAPOLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Inter-Napoli, big-match della terza giornata di Serie A, si gioca sabato 5 settembre a 'San Siro' con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00. La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per vederla dunque sarà necessario avere un abbonamento e collegarsi all'app oppure all'homepage del sito con le proprie credenziali, tramite dispositivi mobili o smart tv.


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