Formazioni Inghilterra-Ghana: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Chiudere il discorso qualificazioni e blindare il primo posto: sfida già cruciale per l'Inghilterra di Tuchel, che a Boston affronta il Ghana nella seconda giornata della fase a gironi.

L'ex allenatore di Chelsea e PSG dovrebbe confermare in blocco la squadra che ha vinto all'esordio contro la Croazia, facendo affidamento sul totem Kane al centro dell'attacco, con Gordon e Madueke preferiti rispettivamente a Rashford e Saka (quest'ultimo non al 100%). In difesa dovrebbe esserci ancora la coppia Stones-Konsa, con Guehi inizialmente in panchina.

Nel Ghana fari puntati su Semenyo, che sfida proprio Stones e O'Reilly, suoi compagni di squadra nel Manchester City. Ancora panchina per Inaki Williams: ci saranno Nuamah e Sulemana a completare il trio alle spalle di Ayew.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING

Inghilterra-Ghana sarà disponibile su DAZN ma sarà trasmessa anche in tv in chiaro da Rai 1 e in streaming su RaiPlay.