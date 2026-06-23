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Formazioni Inghilterra-Ghana: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Inghilterra vs Ghana
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Ghana

L'Inghilterra punta a chiudere il discorso qualificazione già nella sfida contro il Ghana: Tuchel orientato a confermare Gordon e Madueke sugli esterni, preferiti rispettivamente a Rashford e Saka (quest'ultimo non al meglio). Inaki Williams dovrebbe partire ancora dalla panchina tra le Black Stars.

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Probabili formazioni Inghilterra - Ghana

4-2-3-1
Inghilterra crest
Inghilterra
ING
Formazione
Ghana crest
Ghana
GHA
4-3-3
1J. Pickford24R. James2E. Konsa3N. O'Reilly5J. Stones10J. Bellingham4D. Rice8E. Anderson20N. Madueke18A. Gordon9H. Kane16B. Asare4J. Adjetey26M. Senaya18J. Opoku14G. Mensah22K. Sulemana3C. Yirenkyi5T. Partey24E. Nuamah9J. Ayew11A. Semenyo
Ghana crest
Ghana
GHA
4-2-3-1
Inghilterra

Formazione titolare

Ghana

Allenatore

  • T. Tuchel
  • C. Queiroz

Chiudere il discorso qualificazioni e blindare il primo posto: sfida già cruciale per l'Inghilterra di Tuchel, che a Boston affronta il Ghana nella seconda giornata della fase a gironi.

L'ex allenatore di Chelsea e PSG dovrebbe confermare in blocco la squadra che ha vinto all'esordio contro la Croazia, facendo affidamento sul totem Kane al centro dell'attacco, con Gordon e Madueke preferiti rispettivamente a Rashford e Saka (quest'ultimo non al 100%). In difesa dovrebbe esserci ancora la coppia Stones-Konsa, con Guehi inizialmente in panchina.

Nel Ghana fari puntati su Semenyo, che sfida proprio Stones e O'Reilly, suoi compagni di squadra nel Manchester City. Ancora panchina per Inaki Williams: ci saranno Nuamah e Sulemana a completare il trio alle spalle di Ayew.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING

Coppa del Mondo
Inghilterra crest
Inghilterra
ING
Ghana crest
Ghana
GHA

Inghilterra-Ghana sarà disponibile su DAZN ma sarà trasmessa anche in tv in chiaro da Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

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