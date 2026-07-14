Formazioni Inghilterra-Argentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





I goal di Harry Kane e Jude Bellingham, la classe infinita di Lionel Messi: Inghilterra-Argentina promette spettacolo. Ad Atlanta va di scena un nuovo capitolo di questa storica rivalità, a poco più di 40 anni di distanza dalla famosa sfida passata alla storia per "la mano de Dios".

Scaloni non ha dubbi stavolta in attacco: al fianco di Messi ci sarà Julian Alvarez, protagonista nei quarti di finale contro la Svizzera. Partirà ancora dalla panchina Lautaro Martinez, così come Almada, al quale verrà preferito ancora una volta Paredes, inamovibile nel quartetto di centrocampisti completato da De Paul, Fernandez e MacAllister.

Inghilterra che dovrebbe ritrovare Reece James nell'undici titolare, con Konsa, Guehi e Stones a giocarsi le due maglie al centro della difesa. In mezzo la solita coppia Anderson-Rice, sulle fasce Gordon e Saka in vantaggio su Rashford e Madueke, a sostenere la coppia Bellingham-Kane, che sta trascinando la nazionale di Tuchel a suon di goal.

DOVE VEDERE INGHILTERRA-ARGENTINA IN TV E IN STREAMING

Inghilterra-Argentina (fischio d'inizio alle ore 21:00) sarà visibile su DAZN ma anche in chiaro su Rai 1 e in streaming su Raiplay.