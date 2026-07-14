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Formazioni Inghilterra-Argentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Inghilterra vs Argentina
Inghilterra
Argentina

Atlanta è il teatro dell'attesissima semifinale tra Inghilterra e Argentina: occhi su Kane, Bellingham e Messi, in corsa anche per la Scarpa d'Oro. Lautaro verso la panchina, fiducia a Julian Alvarez. Tuchel dovrebbe rilanciare Saka al posto di Madueke.

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Probabili formazioni Inghilterra - Argentina

4-2-3-1
Inghilterra crest
Inghilterra
ING
Formazione
Argentina crest
Argentina
ARG
4-1-3-2
1J. Pickford2E. Konsa6M. Guehi3N. O'Reilly24R. James10J. Bellingham4D. Rice8E. Anderson18A. Gordon7B. Saka9H. Kane23E. Martinez26N. Molina13C. Romero6L. Martinez3N. Tagliafico20A. Mac Allister5L. Paredes7R. De Paul24E. Fernandez10L. Messi9J. Alvarez
Argentina crest
Argentina
ARG
4-2-3-1
Inghilterra

Formazione titolare

Argentina

Allenatore

  • T. Tuchel
  • L. Scaloni

Infortuni e squalifiche

    I goal di Harry Kane e Jude Bellingham, la classe infinita di Lionel Messi: Inghilterra-Argentina promette spettacolo. Ad Atlanta va di scena un nuovo capitolo di questa storica rivalità, a poco più di 40 anni di distanza dalla famosa sfida passata alla storia per "la mano de Dios".

    Scaloni non ha dubbi stavolta in attacco: al fianco di Messi ci sarà Julian Alvarez, protagonista nei quarti di finale contro la Svizzera. Partirà ancora dalla panchina Lautaro Martinez, così come Almada, al quale verrà preferito ancora una volta Paredes, inamovibile nel quartetto di centrocampisti completato da De Paul, Fernandez e MacAllister.

    Inghilterra che dovrebbe ritrovare Reece James nell'undici titolare, con Konsa, Guehi e Stones a giocarsi le due maglie al centro della difesa. In mezzo la solita coppia Anderson-Rice, sulle fasce Gordon e Saka in vantaggio su Rashford e Madueke, a sostenere la coppia Bellingham-Kane, che sta trascinando la nazionale di Tuchel a suon di goal.

    DOVE VEDERE INGHILTERRA-ARGENTINA IN TV E IN STREAMING

    Coppa del Mondo
    Inghilterra crest
    Inghilterra
    ING
    Argentina crest
    Argentina
    ARG

    Inghilterra-Argentina (fischio d'inizio alle ore 21:00) sarà visibile su DAZN ma anche in chiaro su Rai 1 e in streaming su Raiplay.

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